Назван идеальный ужин для быстрого похудения 1 14.07.2017, 9:34

Летние ужины тем и хороши, что позволяют лакомиться разнообразным витаминным рационом.

Тем, кто хочет сбросить вес, часто рекомендуют съедать облегченный фруктовый ужин.

Летние ужины тем и хороши, что позволяют лакомиться разнообразным витаминным рационом. Летом ужинать фруктами не только очень вкусно, но и полезно для фигуры, передает newsyou.info.

В Cosmopolitan рассказали, какие фрукты полезно использовать в свежем виде для приготовления различных фруктовых салатов, смузи или же просто нарезав их в посуду.

Список фруктов, которые являются полезными и популярными среди поклонниц диет: яблоки; киви; грейпфрут; авокадо; ананас.

А относительно ягод, то на ужин можно употреблять следующие лакомства: малина; черника; вишня; смородина; крыжовник.

Эксперты отмечают, что все вышеперечисленные ягоды и фрукты улучшают метаболизм и способствуют его ускорению, сжиганию подкожных жировых запасов, насыщают организм нужной влагой и витаминами. Также эти продукты содержат клетчатку, которая долго переваривается и требует от организма достаточно много энергии для ее усвоения.