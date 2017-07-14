Бывшая сотрудница управделами Лукашенко рассказала о «тайнах» магазинов с конфискатом 56 14.07.2017, 9:47

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Фото: tut.by

Как Финберг не смог купить синий пиджак в минском спецмагазине.

«А это точно тот же конфискат?» — удивляется покупательница. Весной магазин «Ваш выбор» на проспекте Победителей закрыли на ремонт, а открыли уже в новом формате — премиальном.

Портал tut.by рассказал, как работает бутик-конфискат, где вместо гвоздей и радиодеталей теперь предлагают Chanel и Gucci. «Хотя гвозди до сих пор спрашивают», — меланхолично отмечают продавцы.

Покупатели: «Пришли, как на выставку»

В обеденное время в магазине конфискованных товаров — с десяток посетителей: в основном сотрудники многочисленных офисов на проспекте Победителей. Прогуливаются между рядами, но чаще с целью посмотреть, а не купить. Многие тут первый раз после ремонта.

— Раньше выбор был побольше… Это точно тот же магазин, да? — разочарованно уточняет 36-летний минчанин Андрей. — До ремонта покупал тут по мелочи, а теперь цены очень большие. Денег вложили много, а зачем? Конфискованные вещи незачем продавать в интерьерах бутика. Но в целом я к конфискатам отношусь хорошо, никакой энергетики вещей не боюсь. Если не будут покупать, у государства возникнет проблема: куда девать конфискат?

Порассуждав о неотвратимости наказания и напрасно потраченных на ремонт средствах, потенциальный покупатель Андрей уходит с пустыми руками. Он не единственный, для кого превращение конфиската в бутик стало неожиданностью.

— Эти часы стоят 12 миллионов или 124 миллиона? — от удивления переходит на неденоминированные деньги мужчина средних лет. Убедившись, что за люксовые Harry Winston действительно просят 12 410 рублей и 1 копейку новыми, интересуется, где на Немиге можно починить свои часы.

12,4 тысячи рублей — это цена со скидкой, первоначальная стоимость часов при поступлении составила 13 140 рублей. Самый дорогой товар в магазине — экземпляр швейцарской марки Hublot — продается за 62385 рублей. Из-за высокой стоимости почти все часы в «Вашем выборе» реализуют по принципу аукциона.

Чтобы участвовать в аукционе, надо внести задаток 10% от начальной цены лота. Если не выигрываете, задаток возвращается. Если вы единственный претендент, итоговая стоимость составит плюс 5% к начальной цене на реализацию. Если не единственный, то будут торги: каждый шаг аукциона — 5% от предыдущей цены.

Но хватает и тех, кому перемены «Вашего выбора» нравятся.

— Мы люди из советской эпохи, в конфискат заходим, — объясняет одна из покупательниц. — Сейчас магазин цивилизованный стал, конечно, но тут такие товары, которые не каждый купит. Я пришла, как на выставку. Посмотрю, может, и возьму что-то. Я такой человек, что могу и позволить себе дорогое, но точечно.

— Магазин стал красивее. До ремонта я брала здесь сезонные овощи и фрукты: у черри, помню, разница в полтора рубля была с магазинной ценой, — подсчитывает минчанка Стелла, которая работает неподалеку.

— Чувствуется уровень Европы, — соглашается Валентина Антоновна. — Раньше я работала ведущим бухгалтером в столовой, в Управлении делами президента, так что с системой конфиската знакома близко.

— Хорошо, что привели магазин в европейский вид. Товар смотрится иначе, — отмечает пенсионерка Валентина Владимировна. — До ремонта брала здесь что-то из химии, а теперь купишь не купишь, а посмотреть приятно.

Посмотреть действительно есть на что: ждет своего покупателя ведро для мусора Raulph Lauren за 554 рубля 70 копеек, фиолетовый плед того же бренда из кашемира за 663 рубля 3 копейки и штопор за 1805 рублей.

«Как купить такую майку Gucci за 14 миллионов, если она уже дырявая?»

Но большинство покупателей рассматривает одежду. Обувь, что подешевле, стоит на витрине. Ту, что подороже — вроде слиперов Gucci c утенком Дональдом Даком за 1027 рублей 97 копеек — без продавца с полки не достанешь. Отдельная вешалка для мехов: соболиный жакет из Греции за 4275 рублей, полупальто из лисы за 4446 рубля, норки — за 4104 рубля. Одежда есть как бюджетная: джинсы женские «Терранова» за 27 рублей, — так и премиальных брендов.

Джинсы — за 27 рублей, а летние женские джемперы Terranova есть по 12 и 17 рублей.

— Может быть, вы объясните, как купить такую майку Gucci за 14 миллионов, если она уже дырявая? — две девушки с негодованием демонстрируют три разноразмерные отверстия под воротником белой майки.

— Это новая коллекция, так задумано, — вздыхает сотрудник «Вашего выбора», но перевешивает майку вглубь.

Судя по взглядам, покупательницы ему не поверили, но аналогичная майка на сайте Gucci гордо демонстрирует те же дырочки. Правда, стоит дешевле — не 1453 рубля 93 копейки, а 550 долларов.

— Мы пришли посмотреть одежду, потому что здесь выбор больше, чем в других магазинах с конфискатом, — рассказывают Антон и Никита. Одному исполнилось 21, а второму 22 года. — Но знаете, здесь женские вещи перепутаны с мужскими. Почему нельзя мужские вещи собрать в одной зоне магазина, а женские в другой?

— Это разная ценовая политика: есть мужская одежда по 40 рублей, а есть по 2 миллиона, — включается в разговор продавец. — Вместе такие вещи вешать нельзя.

— И выбор женского гораздо больше, чем мужской, — все равно недовольны парни. — Например, премиальных кроссовок мужских только две пары, а женских десять.

Плетеные шлепанцы Chanel — за 1118 рублей 56 копеек, кеды MIU MIU со стразами — за 504 рубля

Эти посетители тоже уходят с пустыми руками.

— В обед не тот контингент пришел, — объясняет заведующий Алексей Каленик. — Они ждут старого конфиската, более дешевого. А мы 28 апреля открылись в совершенно ином формате. Конфискованные товары известных брендов со всей республики свозятся к нам. Такое решение приняли исходя из месторасположения магазина: центральный проспект, рядом — крупные бизнес-центры и торговый центр.

Заведующий уверяет, что в «определенных кругах» информация о премиальном магазине разошлась быстро. Их постоянные клиенты — как правило, женщины от 30 до 40 лет. Недавно, например, покупали сумки Gucci и Chanel по 4−5 тысяч рублей. Такие люди приходят подготовленными: не только с четким представлением того, как выглядит желаемая модель, но и с линейкой, чтобы замерить размеры. Подлинность вещи вслед за оценщиками покупательницы проверяют тщательно, но вопросов у них не возникает.

— Недавно забрали полукеды с камнями за 500 рублей, — подсказывает Алла Грек, продавец 6-го разряда. — Шубы покупают: и мутоновые, и норочку. В праздники много россиян к нам заходит. Люди интересуются вещами, но надо еще подобрать размер, у нас ведь товар чаще всего единичный.

Алла Грек вспоминает: за годы, что работает в конфискате, увидела много знаменитостей. Говорит, что во время кинофестиваля «Лістапад» в «Ваш выбор» часто заходят актеры: покупают бижутерию, спрашивают белорусскую косметику.

— Еще приходил Финберг, купил бы синий пиджак, но размер не подошел.

Тем временем один из посетителей магазина открывает крышку пианино фирмы Petrof за 11677 рублей 22 копейки и барабанит по клавишам. Оказалось, турист.

— Я приехал из Берлина, — объясняет он. — Услышал, что в Минске есть такое удивительное место, где продают конфискат, и зашел посмотреть.

В магазине «Ваш выбор» продают не только конфискат, но и «привлеченный ассортимент» от поставщика, как в обычных магазинах. Отличить категории товаров можно по ценникам: в первом случае бумага розовая, во втором — белая. Конфискат могут уценить на 5%, если за 30 календарных дней продали меньше 20% конкретной модели. А стоимость товара с белыми ценниками может быть не ниже, чем в других магазинах. Например, яблочный сок Rich в «Вашем выборе» стоит 2 рубля 70 копеек, а в супермаркете — 2 рубля 45 копеек. Cola — 1 рубль 61 копейку за литр против 1 рубля 45 копеек в супермаркете. В отделе еды с розовыми ценниками — разве что чай, водка и спортивное питание.

Зато среди конфиската хватает техники: например, акустическая система Wharfedale Quartz Q7 стоит 360 рублей 68 копеек, а в белорусских магазинах мы встретили ее по цене в два раза выше — 710 рублей. Кофемашина Bosch CTL636EB1 поступила в «Ваш выбор» за 3798 рублей 60 копеек, а после переоценки стоит 2848 рублей 95 копеек.

Выгодным приобретением может оказаться Lego City: набор «для начинающих исследователей вулканов» здесь отдают по цене 18 рублей 16 копеек, между тем как в других белорусских магазинах он стоит от 21 рубля 70 копеек до 55 рублей 34 копеек.

Есть несколько стеллажей с косметикой: моделирующая пудра для волос с матовым эффектом OSiS+ Dust it в конфискате стоит 32 рубля 40 копеек, а в одном из белорусских интернет-магазинов — 40 рублей 43 копейки. Крем-воск ультрасильной фиксации той же марки Flex Wax здесь отдают за 26 рублей 1 копейку, а в интернет-магазине — за 36 рублей 50 копеек.

Конфискованное бальное платье продают за 87 рублей 76 копеек. Оранжевые женские шорты Hermes Paris стоят 984 рубля 79 копеек, платье в цветы Dolce&Gabbana — 2369 рубля 91 копейку, мужской бомбер Saint Laurent — 2784 рубля 85 копеек.

Но, как и до ремонта, самые большие очереди в магазине выстраиваются, когда завозят конфискованные овощи и фрукты. Скоропортящийся товар или, например, лук в премиальный магазин на реализацию не возьмут, а яблоки, мандарины или апельсины — пожалуйста. Недавно свежий перец и томат отдавали по 1,5 рубля за килограмм, а яблоки — по рублю.

— У них каждое утро начинается со звонков из соседних офисов: «Что сегодня есть вкусненького?» — кивает на продавцов заведующий.