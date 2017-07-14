Белорусы Канады отметили Купалье 1 14.07.2017, 9:59

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На празднике присутствовал и ставший уже знаменитым 11-метровый аист.

Белорусский община Торонто отметила Купалье на усадьбе «Слуцк». В этом году на праздник привезли 11-метровую фигуру аиста, показанную ранее на Параде наций в Торонто во время празднования 150-летия Канады. После поисков цветка папоротника на празднике устроили фейерверк.

«Ежегодно на Купалье приезжает все больше и больше новых людей, которых привозят с собой родственники и друзья, что уже побывали на Купалье раньше и которым праздник пришелся по душе, - рассказала «Радыё Свабода» участница празднования Вера Евдокимчик. - Да и в самом деле, остаться равнодушным к прекрасным и магическим обрядам, песням и танцам невозможно и хочется вернуться снова! А чего только стоит один общий ужин с традиционными сладостями и танцы после него под современную и народную белорусский музыку!»

Белорусы Канады ранее регулярно отмечали белорусские праздники вроде Рождества или Дня Воли, приглашали белорусских музыкантов, занимались национальной белорусского вышивкой и устраивали курсы «Мова нанова».