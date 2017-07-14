закрыть
14 июля 2017, пятница, 14:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

За год количество белорусских туристов в Украине выросло в три раза

5
  • 14.07.2017, 10:24
  • 2,400
Фото: odessit.ua

За этот же период число белорусов, посещающих Россию, сократилось почти в два раза.

Такие данные приводит Национальный статистический комитет Беларуси, пишет «Ежедневник».

Если в 2015 году Украину посетило всего 18 508 организованных туристов, то в 2016 году их число возросло до 45 919 человек. В то же время, если в 2015 году организованных туристов из Беларуси в Россию насчитывалось 130 517 человек, то в 2016 – уже 71 503.

Отметим, что ранее туристов в составе организованных групп из Беларуси в Украину традиционно ездило больше, нежели в Россию. К примеру, в 2010 году разница превалирование украинского направления перед российским превышало 10-кратный показатель (в Украину отправилось свыше 132 тысяч туристов, в Россию – около 26 тысяч). Спад популярности Украины, как места туристического паломничества белорусов произошел в 2014 году, когда в Украину съездило всего 5 638 белорусских организованных туристов. Очевидно, что российская аннексия Крыма и вооруженный конфликт на территории Восточной Украины серьезно отразились на турпотоке из Беларуси. В то же время, как показывает практика, ситуация с Крымом, не особенно прибавило популярности российскому направлению для белорусов и не приблизила Россию к прежним украинским показателям в белорусской статистике.

Примечательно, что Украина, пожалуй, единственное направление, в котором турпоток белорусов активно увеличивается. Ведь и число организованных путешественников из Беларуси в страны вне СНГ в 2016 году по сравнению с 2015 сократилось с 585 тысяч до почти 378 тысяч.

Судя по всему, Украина набирает популярность у белорусов как страна, предлагающий бюджетный отдых на берегу Черного моря. А из-за затянувшегося экономического кризиса в Беларуси этот отдых в 2017 году может стать еще более востребованным.


Мнение

Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску Ольга Николайчик


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны