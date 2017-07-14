В Барани поймали крота-альбиноса 14.07.2017, 10:44

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Фото: Павел Подчепаев

Белый крот является крайне редким животным.

Белый крот очень редкое существо. Во-первых, альбиносы сами по себе рождаются не часто. Во-вторых, альбиносы более склонны к различным болезням и чаще всего умирают рано, пишет orsha.eu. А речь идет, все-таки, про животное которое и на поверхности земли бывает редко. Поэтому находки кротов-альбиносов привлекают внимание специалистов и коллекционеров. Правда, бараньскому кроту повезло - он был пойман хорошими людьми, которые, поняв насколько редкий зверек оказался в их ловушке, не стали его отдавать специалистам, или продавать коллекционерам.

После небольшой фотосессии, зверек был накормлен червями (странно, но дикое животное, которое при нормальных обстоятельствах не общается с людьми, спокойно приняло угощение от жителей наземного мира) и отпущен на свободу.

Фото: Павел Подчепаев

Фото: Павел Подчепаев

Фото: Павел Подчепаев

Фото: Павел Подчепаев

Фото: Павел Подчепаев