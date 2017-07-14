закрыть
14 июля 2017, пятница, 15:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Белая Русь» сядет на мель?

16
  • 14.07.2017, 10:52
  • 2,081
Фото: kp.by

Круиз по Припяти за €1200 находится под угрозой.

Круизный теплоход, который с апреля этого года совершает недельный рейс из Бреста в Мозырь и обратно, теперь идет только до шлюза Стахово Столинского района, там он разворачивается и движется в обратном направлении в Брест, пишет «Вечерний Брест».

Как пояснили в администрации предприятия «Днепро-Бугский водный путь», это связано с сезонным падением уровня воды в реке. В этом году благодаря частым осадкам река обмелела не так сильно, как в предыдущие годы, однако угроза того, что теплоход сядет на мель, все же есть.

Зная о такой вероятности, разработчики маршрута предусмотрели альтернативный вариант курсирования теплохода - теперь он ходит по кольцу. На ближайший рейс 15 июля все места уже проданы, на следующий, который стартует 22 июля, осталось всего четыре каюты. Частично билеты раскуплены на следующий летний сезон. Ожидается, что до Мозыря теплоход доедет в начале сентября.


Мнение

Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску Ольга Николайчик


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны