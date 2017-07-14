«Белая Русь» сядет на мель? 16 14.07.2017, 10:52

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Фото: kp.by

Круиз по Припяти за €1200 находится под угрозой.

Круизный теплоход, который с апреля этого года совершает недельный рейс из Бреста в Мозырь и обратно, теперь идет только до шлюза Стахово Столинского района, там он разворачивается и движется в обратном направлении в Брест, пишет «Вечерний Брест».

Как пояснили в администрации предприятия «Днепро-Бугский водный путь», это связано с сезонным падением уровня воды в реке. В этом году благодаря частым осадкам река обмелела не так сильно, как в предыдущие годы, однако угроза того, что теплоход сядет на мель, все же есть.

Зная о такой вероятности, разработчики маршрута предусмотрели альтернативный вариант курсирования теплохода - теперь он ходит по кольцу. На ближайший рейс 15 июля все места уже проданы, на следующий, который стартует 22 июля, осталось всего четыре каюты. Частично билеты раскуплены на следующий летний сезон. Ожидается, что до Мозыря теплоход доедет в начале сентября.