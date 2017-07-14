Священник раскрыл тайну красной коробки в авто Путина на Валааме 12 14.07.2017, 10:52

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Глава пресс-службы патриарха РФ также рассказал о подарках правителя монастырю.

Глава пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков рассказал, что было в вызвавшей интерес у СМИ красной коробке в автомобиле президента России Владимира Путина во время его поездки на остров Валаам, сообщает interfax.ru.

"Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер Службы безопасности президента (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона. Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм", - написал пресс-секретарь патриарха на своей странице в социальной сети.

Он также опроверг слухи о том, что Путин подарил Валаамскому монастырю "шикарную белоснежную яхту".

"Яхт президент не дарил, ни одной в этот раз. Много лет назад в пользование Церкви Управлением делами президента была передана яхта "Паллада", которая иногда используется для прогулок на свежем воздухе, как патриархом Алексием, так и ныне патриархом Кириллом. Впрочем, большую часть времени она стоит у причала", - сообщил отец Александр.

Кроме того, он прокомментировал сообщения о том, что президент якобы заставил патриарха "убрать от него руки".

"Ну и про руки. Патриарх и президент вышли из алтаря нижнего храма (где как раз была освящена та самая икона, но это не было частью публичной составляющей присутствия главы государства). Выйдя из алтаря, они направились к машине патриарха, хотя, конечно, могли бы и прогуляться пешком до места их дальнейшего общения. <...> Так вышло, что патриарх предложил президенту доехать на его машине, ибо никакой другой машины рядом не оказалось. Президент согласился. Оставалось только выбрать, кто из них на какое место сядет, поскольку место за рулем было уже занято водителем. Так вышло, что оба захотели занять левое заднее место, предоставив правое заднее место своему визави. И, будучи хозяином машины, патриарх взял под ручку президента, чтобы предложить ему сесть справа, но президент это место в свою очередь уступил патриарху и проследовал на левое заднее место. Так они и доехали несколько сот метров до монастырского архондарика (помещение для паломников - ИФ)", - рассказал священник.

"Вот такие таинственные и загадочные истории, в которых нет никаких тайн, загадок и проблем", - резюмировал он.

Президент РФ Путин находился в поездке на Валааме 11-13 июля.