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В Перу арестовали «друга Уго»

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  • 14.07.2017, 10:59
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Экс-президента Перу обвиняют в получении взяток от Уго Чавеса.

Бывший президент Перу Ольянта Умала (2011-2016) и его жена Надин Эредиа будут находиться до 18 месяцев за решеткой, пока прокуратура готовит обвинения против них. Такое решение принял судья Лимы Ричард Консепсьон, сообщает Reuters.

Свое решение судья объяснил необходимостью помешать бывшему главе государства скрыться от правосудия или помешать ему.

Умала подозревают в коррупции в период нахождения у власти. В частности, его обвиняют в получении денег от бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса и бразильских строительных компаний Odebrecht SA и OAS SA, которые, как утверждается, использовались в кампаниях Умала и для личного обогащения.

На этой неделе суд также приговорил бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву к 9,5 годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции.


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