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Под Ивьем за $70 продают дворец

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  • 14.07.2017, 11:14
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Дворец в Жемыславле - точная копия варшавского королевского дворца в Лазенках.

Дворец в Жемыславле — памятник истории и культуры XIX в., копия варшавского королевского дворца в Лазенках, выставляется на аукцион. Начальная цена — Br138, это около $70, пишет «Белсат».

Вместе с дворцом покупателю достанутся еще две официны, хозяйственная постройка и парк, который помнит бывших владельцев, графов Уместовских. В течение месяца новый владелец обязан подписать охранные обязательства, в течение трех лет разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию и начать предпринимательскую деятельность не позднее чем через 5 лет после ввода комплекса в эксплуатацию.

Сейчас дворец в аварийном состоянии

С каждым годом это состояние заметно ухудшается, но пока здание еще можно восстановить. Уникальный памятник расположен в живописном месте на берегу большого озера и реки Гауи. Вокруг дворца сохранился парк.

До 90-х годов в здании располагалась контора местного колхоза, библиотека, почта, клуб. С 2006 года дворец пустовал, и за это время детали интерьера разобрали и растащили. Чтобы спасти исторический памятник, несколько раз его пытались продать.

Многие элементы декора сохранились в довольно хорошем состоянии

Например, кафель XIX в. Но отсутствие кровли делает свое дело.

Крышу в 2012-м году уничтожил пожар. В результате от осадков начали разрушаться перекрытия, внутреннее убранство, паркет. На стенах начали появляться трещины. Специалисты говорят, что реконструкция такого дворца может стоить $3—7 млн. Но у этого места есть большой туристический потенциал.

«Может быть поедут поляки, будет интересно увидеть уменьшенную копию Лазенковскага дворца. Поедут люди, уставшие от городской суеты. Поедут люди, которые хотят окунуться в в шляхетскую жизнь. Потому что здесь такое все возвышенно-богато-красивое», — полагает местная жительница Алеся Гурская-Таболич.

Сюда и сейчас приезжают туристы, несмотря на то, что объект никак не рекламируется.


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