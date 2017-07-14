Ученые: Плачьте на здоровье 14.07.2017, 11:28

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Специалисты выявили четыре причины, по которым нам нужно плакать.

Говорят, настоящие мужчины не плачут. А зря, утверждают ученые. Дело в том, что плакать – не просто не стыдно, но и полезно для здоровья, пишет mir24.tv.

Слезы – это часть нашего эмоционального пакета. Если вы скрываете свои эмоции, то это может привести к серьезному психологическому ущербу. Специалисты выявили четыре причины, по которым нам нужно плакать.

Во-первых, слезы снимают напряжение. Как утверждают химики, эмоциональные слезы несут больше белка, чем неэмоциональные, например, при резке лука. Это доказывает, что внутри нас происходят важные психологические и физиологические изменения. Эмоциональные слезы несут стрессовые гормоны. Организм таким образом избавляется от них.

Во-вторых, плач – это способ подтвердить свои эмоции и «смотреть им в лицо». Сдерживание может привести даже к депрессивному расстройству.

В-третьих, плач – это превращение бедствия во что-то материальное. Этот процесс уменьшает чувство обиды. Когда вы плачете, то запускаете процесс эмоционального излечения.

И последнее, слезы – это позитивное представление о том, кто мы такие. Слезы демонстрируют глубокую эмоциональную связь с миром и показывают, что мы заботимся о чем-то другом.