Брестчане поехали на «Басовище» на велосипедах 1 14.07.2017, 11:40

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Фото: «Радыё Рацыя»

Расстояние от Бреста до Городка под Белостоком они планируют преодолеть за сутки.

Двое брестчан направились на ежегодный фестиваль «Басовище» на велосипедах. Стартовали они от кинотеатра «Беларусь» в родном городе. Расстояние до Городка, где будет проходить фестиваль, они пытаются преодолеть за сутки.

Один из велосипедистов-меломанов Дмитрий Пилипов рассказал «Радыё Рацыя»: «Именно на велосипедах. В позапрошлый раз ездил поездом, в прошлый раз - автобусом, а после автостопом. А на этот раз появилась идея попробовать поехать на велосипеде. Это довольно интересно и экологично».

«Всю дорогу мы разложили на 2 отрезка. Первый наш ночлег будет в Каменюках накануне перехода границы. После переходим границу. Переров - это единственный пункт пропуска, где можно перейти границу на велосипеде. Каменюки примерно на одинаковом расстоянии. Эти 130 км мы делим на 2 равные отрезки», - рассказал его напарник Андрей Корогода.

Из Instagram-аккаунта Дмитрия Пилипова стало известно, что ребята успешно добрались до Каменюк - планируемого место ночлега. Впереди ребят ждет Беловежская пуща, пограничный переход «Переров-Беловежа» и трасса на польской стороне.