Сухопутные линкоры: Огромные пятибашенные танки, которые опоздали на войну 5 14.07.2017, 11:54

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Первая мировая война заставила военных всего мира значительно пересмотреть свои взгляды на ведение боевых действий.

Особенно страшно зарекомендовали себя пулеметы, косившие пехотные цепи и вносившие страшное опустошение в ряды атакующих.

В стрелковом наставлении про легендарный максим говорится: «станковый пулемет в открытом бою недоступен для пехоты противника, пока есть патроны и жив хотя бы один пулеметчик».

Фото: tipolog.livejournal.com

Фото: panzer-journal.ru

Первое применение танков на Сомме помогло снизить потери в 20 раз. Поэтому неудивительно, что военным хотелось больше танков. Настоящих исполинов с несколькими башнями, настоящих сухопутных линкоров, способных взламывать оборону противника. Портал tut.by выбрал самые большие и тяжелые послевоенные многобашенные танки.

Две башни и 13 человек экипажа

Французский монстр Char 2C весом 75 тонн — крупнейший по метрическим размерам танк, который когда-либо принимался на вооружение. В наследие от первых танков, примененных англичанами, Char 2C получил ромбовидную ходовую часть высотой с человеческий рост.

Char 2C. Фото: mihalchuk-1974.livejournal.com

Но за способность без труда преодолевать четырехметровые рвы машина поплатилась слабой маневренностью — при повороте скорость снижалась до 2-3 км/ч.

Немецкие солдаты на фоне Char 2C. Фото: mihalchuk-1974.livejournal.com

По меркам Первой мировой войны танк был серьезно защищен: лобовая броня — 45 мм, бортовая — 30 мм, корма — 25 мм. В 40-х годах прошлого века этого было уже недостаточно, хотя и могло спасти от огня немецкой 37-мм противотанковой пушки Pak 35/36.

Экипаж Char 2C. Фото: mihalchuk-1974.livejournal.com

Максимальная скорость Char 2C достигала 15 км/ч, чего опять же по меркам Первой мировой считалось достаточно. Запас хода оставлял всего 150 км. Вооружен танк был 75-мм пушкой в передней башне и тремя пулеметами винтовочного калибра (в кормовой башне и по бортам). Временная версия Char 2C bis была вооружена гаубицей калибром 155 мм.

Фото: imgur.com

Всего было выпущено 10 таких танков. Самым тяжелым стал танк № 97 (Лоррейн), вес которого за счет дополнительной брони (толщину лба довели до 90 мм, борта — до 60 мм) возрос до 75 тонн. Повоевать этим танкам так и не удалось. По одной из версий, танки были подорваны, чтобы не достались немцам, по другой — они были уничтожены штурмовиками Люфтваффе.

Пятибашенный монстр из СССР

Этот танк стал одним из символов военной мощи СССР и боевой доблести — изображение Т-35 отчеканено на медали «За отвагу». Эта награда высоко ценилась среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость, проявленную в бою.

Фото: militaryarms.ru

Т-35, без сомнений, был настоящим сухопутным линкором: пять башен, три из которых пушечные. По замыслу разработчиков, он должен был выдержать огонь противотанковой артиллерии противника и ответным огнем подавить его огневые точки. А еще Т-35 — единственный пятибашенный серийный танк в мире.

Танк выпускался с 1933-го по 1939 год малыми партиями. За это время в конструкцию все время вносились изменения. Уже в 1937 году толщина брони танка была увеличена, повышена мощность двигателя до 580 л.с. Увеличился вес танка — до 55 тонн, а также число членов экипажа — с 9 до 11 человек.

Фото: waralbum.ru

Т-35 был отлично вооружен — в главной башне установлена 76-мм пушка, в двух малых — 45-мм орудия, еще две башни были пулеметными. Кстати, о пулеметах — их на танке было от 6 до 7 штук. Боекомплект состоял из 96 выстрелов к 76-миллиметровой пушке, 220 выстрелов к 45-миллиметровым пушкам и 10 тыс. патронов к пулеметам.

Фото: waralbum.ru

В отличие от французского собрата, Т-35 удалось повоевать, правда, недолго. Низкая подвижность и огромные размеры делали его прекрасной мишенью, а большая часть машин вышла из строя по техническим причинам.

Двухбашенные близнецы

К концу 1940-х советские военные убедились в необходимости тяжелого танка с противоснарядным бронированием, правда, от идеи многобашенности отказываться не стали. Работу над новым танком доверили сразу двум конструкторским группам — под руководством Жозефа Котина и Семена Гинзбурга. Лучшую по итогам испытаний машину обещали принять на вооружение.

Тяжелый танк СМК. Фото: tanki-v-boju.ru

Хотя конструкторы работали каждый над собственной машиной, в итоге появилось два очень похожих танка СМК («Сергей Миронович Киров») и Т-100. Кстати, оба изначально были трехбашенными, но от этой идеи отказались на стадии эскизов — в случае с Т-100, и якобы по совету самого Сталина — в случае с СМК.

Тяжелый танк Т-100. Фото: wikimedia.org

Оба танка были вооружены двумя орудиями: 76-мм пушкой для борьбы с дотами и 45-мм для уничтожения легкобронированных целей. Броня обоих танков была противоснарядной. Т-100 имел 60-мм броню по кругу.

У СМК лоб корпуса защищался 75-мм броней, в бортах и во лбу башни было по 60 мм, корма прикрывалась 55-мм броней. Во время боевых испытаний в районе Сумма — Хоттинен финская артиллерия, несмотря на десятки попаданий, так и не смогла пробить броню советских гигантов.

Подбитый танк СМК. Фото: hbronetechnikamira.ru

Впрочем, тесты оба танка все равно провалили. СМК подорвался на мине и был обездвижен. При этом экипаж не пострадал и не смог покинуть машину. Из-за большой массы — 55 тонн, СМК не смогли эвакуировать с поля боя до самого конца войны. Финны по тем же причинам не смогли присвоить танк в качестве трофея.

Т-100 смог уцелеть в боях, но у него были серьезные проблемы с точностью ведения огня. После окончания Финской войны Т-100 вернулся обратно на завод, где его отремонтировали и передали в Кубинку.