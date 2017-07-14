Момент, когда «письма счастья» могут вернуться 14.07.2017, 11:59

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Весной белорусское общество одержало победу, которой по праву может гордиться.

Декрет о «тунеядцах», несмотря на все заявления белорусских властей, был приостановлен. И пусть сейчас чиновники делают вид, что они дорабатывают скандальный декрет – это больше похоже на попытку сохранить лицо, пишет «Салідарнасць».

Декрет, спущенный с самого верха высочайшим указанием, де-факто был отменен простыми людьми. И это важный факт, о котором нужно помнить.

Но что же произошло, когда протесты прекратились? Власть предсказуемо взялась за тех, кто, по ее мнению, больше всего «мутил воду» во время весенних протестов.

Первыми под раздачу попали защитники «тунеядцев» – блогеры, правозащитники и независимые СМИ. Немногие знают, что против известного гомельского блогера Максима Филиповича возбудили сразу четыре дела – просто за то, что тот снимал митинги «тунеядцев» на видео. Молодой гомельчанин отсидел в изоляторе уже несколько административных сроков, но милиция до сих пор не оставляет его в покое.

Правозащитника Олега Волчека судят за то, что он участвовал в Марше рассерженных белорусов в Минске. Суд оштрафовал юриста на крупную сумму за участие в несанкционированной акции, однако тот отказался выплачивать штраф. С последнего суда, который состоялся 4 июля, правозащитника увезла «скорая», поскольку у него случился гипертонический криз.

Гомельский независимый ресурс «Сильные новости», который активно освещал весенние протесты, может получить третье и последнее предупреждение от министерства информации.

Таким образом, под прицельным огнем оказались люди, которые активно защищали «тунеядцев». И что-то подсказывает, что настал тот момент, когда белорусское общество должно научиться защищать не только себя, но и своих защитников.

Иначе «письма счастья» могут скоро вернуться: устранив самых активных, власть придумает новые декреты – и уже завтра мы найдем новый конверт с очередными абсурдными требованиями у себя дома.