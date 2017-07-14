Минский терапевт: Студенты-африканцы не умеют одеваться и варить кашу 1 14.07.2017, 12:21

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Некоторые на родине питаются преимущественно фруктами и овощами, а в Минске надо еще знать, где их купить.

Терапевт минской 33-й студенческой поликлиники Ядвига Остроумова рассказала «Белсату» о пациентах-иностранцах.

По ее словам, студенты из других стран к белорусским врачам относятся с уважением. При этом иногда таким пациентам нужно оказывать не только медицинскую помощь.

«Иногда нужно рассказать, как кашу сварить, мясо пожарить. Ведь приезжают из стран, где совсем другие традиции питания, чем в Беларуси. Сложно перестроиться. Некоторые на родине питаются преимущественно фруктами, овощами, а в Минске надо еще знать, где их купить. Мы знаем, что в супермаркете, а они понятия не имеют», — рассказывает Ядвига Остроумова.

И добавляет, что некоторые привозят с собой в Беларусь фастфуд, а после страдают от проблем с желудком.

«У африканских студентов проблемы со здоровьем из-за питания: гастрит, дисфункция кишечника. На родине им мамы готовили, а теперь сами или в столовую ходят. Еще они не умеют одеваться по погоде. На термометре + 10 … + 15 ° С, но солнечно. Приходит парень в майке, совсем больной. Спрашиваю, почему так легко одет. Он показывает в окно: мол, солнце светит», — говорит терапевт.

Ядвига Остроумова замечает, что всего во время зачетов и сессий студенты вообще забывают о обследовании, хотя в то же время студенты из арабских стран очень берегут свое здоровье:

«Ливийцу скажешь, что у него давление 140/90, он будет к врачу два раза в день ходить. И без очереди: «Я болен, пропустите меня». А не дай бог насморк (его арабские студенты называют грипп), неделю будет в постели лежать, лечиться».