Втянется ли Лукашенко в сирийскую авантюру Путина? 6 Маргарита Акулич

14.07.2017, 12:53

8,148

Попытки Кремля завлечь Беларусь в сирийскую авантюру становятся все настойчивее.

Вначале поползли слухи, что в сложную годину Минск может приютить Башара Асада (как и Курманбека Бакиева, бежавшего из Кыргызстана), позже из Москвы поступило предложение расквартировать беларускую авиацию на базе «Хмеймим». А 5 июля глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев озвучил обращение к станам СНГ направить контингент военных наблюдателей в целях проведения мониторинга в Сирии. Что называется, не мытьем, так катаньем.

Белорусская сторона отреагировала довольно осторожно: мол, официальных предложений Минск не получал.

Россия не однажды предпринимала попытки втянуть РБ в сирийскую войну. Все выглядело довольно неформально. К примеру, несколько лет назад российские маргинальные медиа уже озвучивали идею, что нужно надавить на Лукашенко с целью направить в Сирию белорусских военнослужащих. Почему, дескать, на расположенной в Хмеймиме авиабазе не квартируются истребители беларуских ВВС: надо ведь, наконец, подтверждать военное братство конкретными делами.

Тогда Минск не поддержал ближневосточную авантюру Кремля в той степени, насколько этого хотелось Кремлю.

Официальный Минск продемонстрировал, казалось бы, не совсем последовательную линию поведения, если вспомнить, к примеру, как рьяно Лукашенко защищал таких фигур, как Саддам Хусейн, Слободан Милошевич, Муамар Каддафи. Правда, защита носила исключительно вербальный характер, если не считать готовность предоставить иностранным правителям политубежище в Беларуси. Кстати говоря, в российских СМИ было высказано предположение о том, что Минск будет не против, если понадобится, дать приют сирийскому пока еще здравствующему президенту Башару Асаду.

Сирийскую ситуацию можно назвать критической, причем таковой она является уже слишком давно. Тем не менее, это не мешало белорусским властям пытаться реанимировать двустороннее сотрудничество. Так, в феврале 2015-го года министр иностранных дел Владимир Макей посетил Сирию с официальным визитом, где он вроде как с удовольствием беседовал и с президентом, и с премьер-министром, и с министром иностранных дел, и с представителями деловых сирийских кругов. Это были встречи, нацеленные на восстановление старых связей в самых разных сферах – гуманитарной, торгово-экономической, политической, научно-технической, кооперационной.

И надо сказать, что на самом деле было что восстанавливать. Ведь в свое время среди стран региона Сирия находилась среди первых в рейтинге партнеров РБ. Лукашенко дважды посещал Сирию. В 1998-м году он встречался с Хафезом Асадом (бывший президент Сирии), а через пять лет (в 2003-м году) у него была встреча в Сирии с Башаром Асадом. Гости, приезжавшие в Минск из Дамаска, получали (причем неизменно) аудиенции на самом что ни на есть высоком уровне.

К наиболее знаменательным визитам Башара Асада в Минск можно, вероятно, причислить его прилет летом 2010-го года. В совместной декларации о двустороннем сотрудничестве говорилось о превращении отношений в стратегические. А взаимоподдержка двух президентов в международных организациях в основном касалась защиты от обвинений обеих стран в Совете ООН по правам человека.

С конца 1990-х годов до 2008-го года между Беларусью и Сирией развивалось успешное сотрудничество, вылившееся в рост взаимного товарооборота. Правда, к 2010-му году (по сравнению с 2008-м годом) взаимный товарооборот сократился на целых 45 процентов.

В соответствии с данными Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, в период с 2006 –го по 2010-й годы Беларусьрассматривалась в качестве крупного поставщика оружия для режима Асада. Военные эксперты подметили изменившийся характер торговли оружием Беларусью. До 2000-х годов шла торговля запасами, оставшимися от Советского Союза. Затем Беларусь перешла на торговлю военными товарами собственной разработки: электронными системами, военной оптикой, лазерной техникой, беспилотными дистанционными устройствами, МАЗами и др.

Представляется, что Беларусь (деньги от продажи оружия тоже не пахнут), несомненно, будет продолжать продавать оружие разным странам, в том числе Сирии. Вероятно, и «Полонез», разработанный в соавторстве с китайцами, станет предметом торговли. Возможно, поэтому в 2016-м году Лукашенко не поленился передать Башару Асаду послание со словами поддержки. Однако одно дело бизнес, пусть и грязный, а другое дело – участие в сирийском конфликте совместно с Россией.

Вопрос белорусских властей и лично Лукашенко отношений с Сирией не простой.

С одной стороны, Лукашенко сложно отказать Путину в условиях серьезной финансовой и иной зависимости. Также ему не просто разочаровывать Асада, который назвал Беларусь “ответственной”, и, скорее всего, ждет от нее участия и помощи. К тому же союзником Дамаска, кроме России, является Иран, традиционно поддерживающий с белорусским руководством дружественные отношения.

Однако“асадовской” коалиции противостоит коалиция “антиасадовская” в составе Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Канады, Франции, и других западных стран, а также Турции и ряда богатых монархий Залива. Это страны, отношения с которыми Лукашенко портить не выгодно.

Сегодня экономическое сотрудничество у Беларуси с Сирией можно назвать довольно хилым, размер товарооборота за 4 месяца этого года составил лишь $6,5 млн. В сравнении с прошлогодним тем же периодом в 2 раза произошло его сокращение. Падение экспорта Беларуси оказалось еще большим.

Белорусским властям, вероятно, не очень трудно пойти на шаг, не выгодный Башару Асаду. Но, пожалуй, весьма проблематично отказать Владимиру Путину. Хотя, разумеется, и с Западом отношения портить крайне нежелательно, поскольку можно лишиться его экономической и политической поддержки.

В то же время, похоже, что Запад пока в определенной мере идет на поводу у Лукашенко. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что резолюция ПА ОБСЕ с критикой Беларуси не прошла. Поэтому представляется, что Лукашенко сегодня более склонен ответить на призыв Москвы положительно. Но он не станет этого делать за “просто так” и поспешно, если только Москва не будет настаивать слишком упорно. Хотя время и обстоятельства могут эту склонность Лукашенко изменить. Ведь никогда не знаешь наверняка, что будет завтра.

Таким образом, наверное, правильно сделать вывод, что пока на вопрос о том, будет ли услышан властями Беларуси призыв Москвы, ответить однозначно не представляется возможным.

Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»