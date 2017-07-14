У девушки в минском метро загорелся рюкзак 10 14.07.2017, 13:04

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Всему виной электронная сигарета.

История о буднях Минска. Все произошло в столичном метро на станции «Площадь Победы». Дело было вечером — в 20:47. Девушка спокойно шла к турникетам, когда ее рюкзак охватило пламя. В пресс-службе минского метро прокомментировали ситуацию. Мол, виной всему аккумулятор для электронной сигареты, пишет onliner.by.

— Все станции и объекты Минского метрополитена в достаточном количестве оборудованы современными системами пожарной автоматики и средствами пожаротушения, а сотрудники обучены применять их в случае возгорания. Но, как видим на записи, — инцидент, произошедший на станции метро «Площадь Победы», не потребовал применения огнетушителя, — говорится в сообщении на официальном сайте минского метро.

Представители подземки отмечают, что только в июне 2017 года в результате досмотровых мероприятий выявлено 458 предметов, запрещенных к перевозке, в том числе 10 упаковок и 6 единиц пиротехники, 158 емкостей с огнеопасными жидкостями общим объемом 275 литров, 168 баллонов с газом общим объемом 198 литров, 28 емкостей с краской общим объемом 46 литров, заправленная газовая горелка, 6 аккумуляторных батарей, заправленных электролитом, 6 бензопил и 5 бензокос с топливом.