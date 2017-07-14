Додон в Минске: Тесть всю жизнь работал трактористом на МТЗ 8 14.07.2017, 13:24

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Президент Молдовы приехал в Беларусь на три дня.

В среду и четверг посещал минские предприятия, встречался с представителями деловых кругов, молдавской диаспоры, посетил службу в храме и Музей истории Великой Отечественной войны, пишет kp.by.

Вечером 13 июля отправился в Витебск, и именно там, в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске», прошла запланированная встреча с Лукашенко.

К слову, Игорь Додон в Беларуси впервые с момента избрания на пост президента в прошлом году. Совсем недавно - в начале июня - в Беларусь приезжал и премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Если премьер считается проевропейским политиком, то президент Молдовы частый гость в Москве и добрым словом вспоминает СССР. Говорил он об этом и в Минске сразу после того, как протестировал во дворе завода трактор МТЗ.

- Могу открыть секрет: мой тесть всю жизнь работал трактористом - именно на МТЗ работал! Поэтому для меня модели МТЗ очень знакомы. Конечно, в Молдове все знают, слышали про тракторный завод минский. Более 60% рынка Молдовы - это, безусловно, МТЗ. Они пользуются популярностью, - сказал президент Молдовы в эфире ОНТ.

На белорусские тракторы, по словам президента, Молдова рассчитывает и сейчас.

- МТЗ - блестящий пример того, как можно было сохранить и приумножить наследие Советского Союза. К сожалению, мы в Молдове не сохранили наш Кишиневский тракторный завод, имеющий не менее славную историю. Считаю, что сотрудничество с Минским тракторным заводом позволит нам восстановить тракторное производство в Молдове, - написал Додон на своей странице в Фейсбуке.

Ознакомился Игорь Додон и с техникой, которую выпускает завод «Белкоммунмаш». Особенно интересовался электробусами, которые начали выпускать в прошлом году.

- Надеюсь, что и новые модели в ближайшем будущем тоже будут на кишиневских улицах, - цитирует президента Молдовы belta.by. - Возможность сборки электробусов будет обсуждаться.

Игорь Додон выступил в эфире телеканала «Беларусь 1». Как заявил политик, он хочет, чтобы Молдова была похожа на Беларусь.

- Нужно навести порядок в экономике, вернуть то, что было хорошее при Советском Союзе, нужно дружить со всеми, - уверен Игорь Додон. Гость похвалил Беларусь и за то, что здесь «не разрушили колхозы, совхозы».