Жительница Светлогорска выиграла суд за репост в социальных сетях 14.07.2017, 13:29

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Суд вынужден был прекратить административное дело, начатое светлогорской милицией против активистки.

Административное дело против жительницы Светлогорска Оксаны Поносовой-Волковой за репост информации в социальных сетях прекращено. Такое решение принял суд Светлогорского района 13 июля, сообщает сайт spring96.org.

Оксана, как и ее муж, на своей странице «ВКонтакте» поделилась информацией о самоубийстве жительницы Рогачева. О трагедии впервые рассказало издание «Рогачёв онлайн» в январе.

По информации журналистов, не последнюю роль в трагедии сыграло «письмо счастья», которое получила женщина. Информацию о трагедии распространяли как пользователи социальных сетей, так и СМИ.

Однако сотрудники милиции почему-то обратили внимание только на репост Оксаны Поносовой-Волковой и составили протокол правонарушения.

По информации местных правозащитников, суд также вынес частное определение в адрес Светлогорского РОВД, который в данном случае был не прав.