Гусары и шляхта Стефана Батория разбили лагерь в Гродно 1 14.07.2017, 13:42

Фото: tut.by

В Новом замке Гродно вспоминают короля, победившего Ивана Грозного.

В Гродно приехали представители нескольких польских клубов исторической реконструкции, которые занимаются восстановлением периода правления Стефана Батория, сообщает tut.by.

Реконструкторы уже были в Гродно — в декабре 2016 года они приезжали в областной центр, чтобы почтить память короля.

Тогда гусары прошлись торжественным шествием с хоругвами по городу, приняли участие в богослужении в Фарном костеле, также для зрителей во дворе Нового замка были устроены показательные выступления.

Сейчас программа похожая — основные мероприятия пройдут 15 июля на территории Нового замка. Зрители смогут увидеть походный лагерь, примерить доспехи, а также увидеть инсценировку боев.

В этом году к гусарам присоединились и реконструкторы, которые занимаются более ранними периодами — например, восстанавливают времена викингов и средневековья.

Начало — 11.00. Вход свободный.