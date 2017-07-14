Во Франции арестовали имущество российского чиновника на €120 миллионов 5 14.07.2017, 13:50

Алексей Кузнецов

Арестована квартира в Париже, вилла в Сен-Тропе и отели в Куршевеле.

Государственная финансовая прокуратура Франции арестовала недвижимость бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его жены Жанны Булах. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Генеральную прокуратуру России.

"Наложен арест на принадлежащее им имущество - квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе и отели в Куршевеле. По предварительной оценке стоимость этого имущества составляет 120 млн евро", - указано в сообщении.

Отмечается, что решение об аресте имущества было принято во исполнение поручений, направленных в 2016 году Генпрокуратурой РФ в рамках ведущегося расследования уголовного дела.

Подчеркивается, что арест на активы Кузнецова во Франции уже накладывался, однако был снят в связи с обжалованием по формальным основаниям. После этого Генпрокуратурой был подготовлен новый запрос о правовой помощи, учитывающий особенности законодательства Франции, на основании которого "эти объекты недвижимости арестованы повторно".

Напомним, летом 2013 года сообщалось, что Кузнецов задержан во Франции по запросу российских правоохранительных органов. С ноября 2012 года Кузнецов находился в международном розыске по каналам Интерпола по подозрению в совершении преступлений на территории России, предусмотренных статьями "мошенничество", "легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления" и "растрата".