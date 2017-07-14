В кафе возле минского магазина на стол поставили собаку 14.07.2017, 14:55

Фото: Еврорадио

Сегодня вы пьете за столиком кофе, а завтра добрые люди ставят на него свою собачку.

В Беларуси активно дискутируется вопрос: нужно ли пускать домашних животных в кафе, когда туда приходят их хозяева? Мнения высказываются противоположные: большинство рестораторов резко против, но посетители обычно за. Ну кому помешает, если по залу кафе будет гулять небольшой песик?

Собака в кафе выглядит очень демократично, а запрет на нее смотрится плохо. Это все равно что запретить детскую коляску в магазине одежды или велосипед в университетском дворике. Но чтобы демократические ценности никому не мешали, нужно, чтобы у их носителей был соответствующий уровень культуры. Иначе неизбежно получится так, что сегодня вы пьете за столиком кофе, а завтра добрые люди ставят на него свою собачку.

Именно такую картину слушатели «Еврорадио» увидели рядом с одним минским магазином:

Фото: Еврорадио