Украина бьет в колокола из-за недобросовестных поставок белорусского цемента 14.07.2017, 14:56

Варварская торговля может привести к остановке украинских заводов.

В первом квартале этого года поставки белорусского цемента в Украину выросли в 192 раза по объемам и в 170 раз по цене. Представители украинских производителей опасаются: если такой темп импорта сохранится, это может привести к остановке нескольких местных заводов.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, экспорт белорусского цемента в Украину в рассматриваемый период составил около 50 тысяч тонн, что в 192 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Стоимость экспорта выросла в 170 раз – до 1,898 млн долларов.

Как подсчитало «Завтра твоей страны», за один квартал 2017 года белорусские цементные заводы отгрузили на соседний рынок цемента больше, чем за пять полных последних лет. В 2012 году объем экспорта составлял 158,3 тыс. долларов, в 2013 – 990,7 тыс. долларов, в 2014 – 172,8 тыс. долларов, в 2015 – 70,1 тыс. долларов, в 2016 – 286, 5 тыс. долларов.

В первом квартале 2017 года Украина впервые стала вторым (первым традиционно является Россия) по значению рынком сбыта для белорусской цементной промышленности.

«С такими темпами импорта цемента из Беларуси худшим вариантом может быть остановка одного-двух заводов на территории Украины или уход с рынка одной из иностранных компаний, - прокомментировал «Интерфакс-Украина» ситуацию с поставками белорусского цемента председатель Ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент» Павел Качура. - Это видимый результат. Менее заметны -- сокращение рабочих мест на территории Украины, уменьшения отчислений в госбюджет».

Представитель украинских производителей относит стремительный рост поставок цемента из Беларуси на «недобросовестную конкуренцию».

«Если белорусский цемент конкурирует на рынке Украины, то и украинский цемент должен иметь возможность конкурировать на рынке Беларуси, - пояснил Павел Качура. – И здесь возникает первая проблема - украинский цемент на белорусский рынок не пускают. Второе - называть экономику Беларуси «рыночной» можно с большой натяжкой, а значит, с большой натяжкой можно говорить и о рыночных ценах».

По словам главы «Укрцемента», в производстве цемента Беларусь использует энергоносители, прежде всего газ, который покупает по договорным «политическими» ценами на 100 долларов за 1 тыс. куб. м дешевле, чем в Украине. К тому же, «белорусский цемент на территории Украины находит такую протекцию, которая даже не снилась украинскому производителю».

Как рассказал Павел Качура, выявлены «факты ввоза белорусского цемента на таможенную территорию Украины в первом квартале 2017 по фиктивным сертификатам».

«Было установлено, что два органа сертификации - ГП «Киевоблстандартметрология» и ГП «Черниговстандартметрология» - выдали сертификаты белорусским производителям цемента, проигнорировав требования об обязательном испытании характеристик ввозимого цемента в независимой лаборатории. Министерство экономического развития и торговли было вынуждено отменить эти сертификаты», - рассказал Павел Качура.

По его словам, «Укрцемент» и его члены для устранения «недобросовестной конкуренции и восстановления равных условий работы для украинских производителей на территории Украины» планируют обратиться в соответствующие органы.

«Мы примем все доступные правовые способы для того, чтобы участники цементного рынка конкурировали на равных. В том числе, будем использовать и возможности антимонопольного законодательства», - подчеркнул глава «Укрцемента».

По данным Белстата, ответные поставки украинского цемента в Беларусь в первом квартале составили свыше 5 тыс. тонн, а их объем - около 210 тыс. долларов. Отметим, что в предыдущие годы объемы ввоза цемента из Украины на территорию Беларуси заметно превышали обратные поставки. В 2016 году Беларусь, например, импортировала украинского цемента на сумму 2,1 млн долларов, в 2015 – на 7,5 млн долларов.