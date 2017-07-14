22-23 июля в Дудутках войска ВКЛ вновь разгромят крестоносцев 14.07.2017, 15:30

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На следующих выходных состоится фестиваль «Наш Грюнвальд».

22-23 июля пройдет IX международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд», который устраивают музейный комплекс «Дудутки» и Экстрим театр «Берсерк», пишет «Белсат».

Традиционно фестиваль будет посвящен военной и светской культуре, обычаям наших предков, а главным событием мероприятия станет реконструкция самой масштабной битвы средневековой Европы — Грюнвальдской битвы. Она состоялась 15 июля 1410 г. между войсками Тевтонского Ордена и союзников: Великого Княжества Литовского и Королевства Польского.

В театрализованной реконструкции эпизодов легендарной битвы в 2017 году примут участие представители клубов военно-исторической реконструкции из Беларуси, Украины, Польши, России и стран Балтии.

В течение двух фестивальных дней пройдут рыцарские турниры, состоится турнир лучников, массовые битвы — бугурты, «Битва Дворов», зрелищные конные турниры по правилам XIV века, масштабный концерт с участием лучших фолк- и рок-коллективов Беларуси, Украины и других стран. Пройдут мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам, будет работать город мастеров, интерактивные площадки.

Площадки фестиваля

Концертная площадка

На главной сцене пройдет «фестиваль в фестивале», музыкальный опен-эйр. Лайн-ап концерта:

16.30-17.10 — Екатерина Водоносова

17.20-18.00 — «Земля Легенд»

18.10-19.20 — «Стары Ольса»

19.30-21.30 — «Catharsis»

21.40-23.10 — «Кукрыниксы»

23.20-01.00 — «Gods Tower»

01.10-01.50 — «Folcore»

Предварительная программа фестиваля (возможны незначительные изменения):

22 июля

10:40 Торжественное открытие фестиваля. Представление военно-исторических клубов, участников фестиваля «Наш Грюнвальд».

11.00-13:00 Бугурты (массовые сражения). «Захват флага», «Битва на мосту», штурм «Замка» и т.д.

12:00-20:00 Турнир лучников (отборочный тур, первый, второй тур)

13:00-13:40 Турнир алебардистов

14:00 -15:00 Рыцарский турнир

15:00-16:30 Реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы.

16:30-17:00 Бугурты (массовые сражения).

17:00-01:00 Концертная программа с участием фолк- и рок-коллективов.

23 июля

10:30-12:30 Турнир «Битва Дворов»

12:30-13:30 Конный турнир

13:30-15:30 Бугурты (массовые сражения)

15:30-16:30 Финал турнира лучников

18:00 Официальное закрытие фестиваля.