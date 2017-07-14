закрыть
14 июля 2017, пятница, 19:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ловившего покемонов в храме россиянина внесли в перечень «террористов и экстремистов»

13
  • 14.07.2017, 15:28
  • 8,391
Руслан Соколовский
Фото: AFP

Счета блогера Соколовского в Webmoney, QIWI и PayPal заблокировали.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила екатеринбургского блогера Руслана Соколовского в перечень террористов и экстремистов.

По словам Соколовского, заблокированными оказались его счета Webmoney, QIWI и PayPal.

Адвокат Павел Чиков в беседе с «Новой газетой» заявил, что блогера Руслана Соколовского внесли в перечень, поскольку приговор суда в его отношении вступил в силу.

Сам Соколовский сообщил «Новой газете», что узнал о включении в перечень террористов и экстремистов после блокировки банковских карт.

«Поискал и обнаружил себя в списке Финмониторинга», — сообщил блогер.

Напомним, Руслана Соколовского задержали после публикации видео, на котором он играл в Pokemon Gо в одном из храмов Екатеринбурга. Блогера обвинили в оскорблении чувств верующих и в возбуждении ненависти по религиозному и национальному признакам.

В мае этого года Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам условно и обязательным работам. 7 июля Свердловский областной суд снизил срок условного лишения свободы Руслану Соколовскому с 3,5 лет до 2 лет и 3 месяцев.


Мнение

Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску
Конфискуйте «мавзолеи» Лукашеску Ольга Николайчик


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны