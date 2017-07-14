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Ярмоленко о конфликте с Ханком: Вряд ли удастся договориться

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  • 14.07.2017, 15:43
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АНАТОЛИЙ ЯРМОЛЕНКО

Композитор предложил певцу заключить «возмездный» договор на сумму в 2,5 тысячи долларов.

Народный артист Беларуси, основатель и художественный руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко сомневается, что удастся договориться с Эдуардом Ханком. Об этом он сообщил сегодня во время «Звездного часа» в пресс-центре международного фестиваля искусств в Витебске, передает БелТА.

«Не я начинал этот конфликт, не я его культивировал. Ханок сказал: «Не пойте мои песни». Я и не буду. Хотя, конечно, «Вы шуміце, бярозы» — один из наших золотых хитов, — признался Анатолий Ярмоленко. — Я слышал выступление Ханка и понял, что вряд ли нам удастся договориться. Поэтому мы запустили новую версию песни (она будет звучать сегодня на концерте), написанную Марком Тайтлером. Думаю, она будет непривычной при первом прослушивании. Но, поверье, после пятого прослушивания все привыкнут».

По мнению руководителя ансамбля «Сябры», обе песни — хороши. «Если у Эдуарда Семеновича появится такое желание, чтобы прозвучала песня его авторства, и если мы найдем какой-то консенсус — пожалуйста. Думаю, будет у нас две песни «Вы шуміце, бярозы» на замечательные стихи Нила Гилевича», — резюмировал Анатолий Ярмоленко.

Напомним, что композитор Эдуард Ханок решил подать в суд на Ядвигу Поплавскую и Анатолия Ярмоленко, затем передумал, а потом все-таки принялся готовить иск о защите «чести, достоинства и деловой репутации».

В разговоре с tut.by Ханок заявил, что встречался с Ярмоленко. Композитор предложил певцу заключить «возмездный» договор на сумму в 2,5 тысячи долларов. Эти деньги должны были пойти на строительство памятника воинам-десантникам в Колодищах. Но стороны так и не пришли к соглашению (уточним, это не является нарушением закона), что обидело Ханка и стало еще одним аргументом для обращения в суд.


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