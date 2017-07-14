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Российские моряки насмерть отравились угарным газом в Норвежском море

  • 14.07.2017, 15:52
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Иллюстрационное фото

Инцидент произошел на судне «Капитан Сулимов».

Сотрудники транспортной прокуратуры начали проверку по факту гибели российских моряков на борту судна «Капитан Сулимов» в Норвежском море. Трагедия произошла 13 июля, на судне загорелась рыбомучная установка. Четверо моряков погибли, отравившись угарным газом, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, погибшие, а это трое матросов и старший мастер добычи, зашли в задымленное помещение без специальных средств защиты и получили отравление.

В настоящее время судно следует и порт Торсхавн на Фарерских островах, где будет проведена судебная экспертиза и расследование продолжится.


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