Видеохит: Китайский 17-тонный бульдозер станцевал тверк на двух колесах 1 14.07.2017, 15:57

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Рабочая масса этого грациозного «танцора» составляет 16,7 тонны.

Во время презентации рабочей техники в Китае фронтальный погрузчик станцевал на передних колесах. На ролик обратил внимание портал Gizmodo, пишет Lenta.ru.

В опасной близости от машины находились танцоры и ведущие, что вызвало негодование пользователей Сети. В ролике фигурирует машина FL958G-II от компании Lovol Heavy Industry Co. Согласно официальному сайту производителя, рабочая масса этого погрузчика составляет 16,7 тонны.

Стоит отметить, что и в Беларуси успешно подхватили идею «танцев тракторов». Выглядит это в исполнении белорусских тракторов очень впечатляюще.