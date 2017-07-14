Минские чиновники забоялись народного гнева из-за сноса «Розочки» 1 14.07.2017, 16:10

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Независимых журналистов не пустили на обсуждение планов по изменениям в квартале улицы Розы Люксембург.

Минские чиновники подведут итоги общественного обсуждения планов по изменениям в квартале ул. Розы Люксембург — пр-т Жукова в Минске. Под снос должны попасть десятки 2-3-этажных жилых зданий. Смотрите стрим на «Белсате».

Всех людей и журналистов, в том числе нашего корреспондента Екатерину Андрееву, заместитель председателя района физически вытолкнул из комнаты.