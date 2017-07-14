Археолог: Многие культурные ценности вернуть в Беларусь уже невозможно 4 14.07.2017, 16:24

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Власти слишком поздно задумались о народном достоянии.

Известный белорусский археолог, кандидат исторических наук Сергей Тарасов считает, что сегодня поздно предпринимать серьезные шаги по возвращению культурных ценностей в Беларусь, как об этом на днях заявил Лукашенко.

На днях Лукашенко предложил "по-новому взглянуть на вопрос о возвращении культурных ценностей в Беларусь".

"Стоит по-новому взглянуть на вопрос о возвращении культурных ценностей в страну", - сказал Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе.

При этом он подчеркнул, что это неотъемлемый элемент формирования духовной идентичности нашей нации. Работу в этом направлении необходимо проводить под углом "белорусское наследие в мире", считает он.

По мнению известного белорусского историки и археолога, на самом высоком уровне этот вопрос нужно было серьезно поднимать много лет назад, когда об этом, собственно, и просили историки.

- Обращаться к этой теме на таком высоком уровне уже поздно, - прокомментировал Сергей Тарасов "идею" Лукашенко "Белорусскому партизану". – Мне кажется, это все нужно было делать в начале 90-х годов, опираясь на материалы, которые был собраны белорусскими историками.

Тогда был создан фонд "Возвращение", который возглавлял Адам Мальдис. Наши историки работали за рубежом, и в архивах разных музеев находили следы наших ценностей. Было издано семь книжек под одним названием "Возвращение", где все это описывалось. И где-то до середины 1990-х годов теоретически было вполне реально вернуть наши ценности. А затем в России был принят закон о реституции культурных ценностей.

Согласно этому закону, любые историко-культурные ценности не имеют права покидать территорию России. Причем независимо от того, каким образом они туда попали: были подарены в свое время или, условно говоря, куплены царями, или взяты в качестве военных трофеев.

Поэтому, на мой взгляд, сегодня уже просто невозможно вернуть многие наши ценности из той же России. Во всяком случае, при этой власти и действующем законодательстве.

Если говорить о тех ценностях, которые были утрачены и которые необходимо было бы вернуть в Беларусь, то на первом месте для меня лично – крест Евфросинии Полоцкой.

На втором – икона Богоматери Одигитрии Эфесской (она же Тверская, она же Черноликая), которая была вывезена в виде пассажа за витебской княжной в Тверь, она находилась в фондах Русского музея в Санкт-Петербурге, а относительно недавно совершенно неожиданно, несмотря и на протесты музейщиков и реставраторов ее вывезли в очередную "Рублевку" под Москвой, где была построена новая церковь.

На третье место я поставил бы магдебургские хоругви наших городов, которые тоже хранятся в Санкт-Петербурге. Причем лежат на полках скрученные и засунутые в тубы – я их видел.

Ну, и в-четвертых, очень хотелось бы, чтобы с нами поделились книжными собраниями. В первую очередь – это Франциск Скорина. О чем говорить, если до 70-80 экземпляров драгоценных книг (если не больше) находится в Национальной библиотеке России в Москве, очень много – в Санкт-Петербурге в бывшей библиотеке Салтыкова-Щедрина.