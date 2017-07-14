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Cборная Беларуси по футболу обыграла по пенальти Буркина-Фасо

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  • 14.07.2017, 16:34
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Фото: MAXIM MALINOVSKY/AFP/Getty Images

Подопечные Игоря Криушенко одержали победу на «Кубке Короля».

Выступающая в экспериментальном составе сборной Беларуси по футболу выиграла на «Кубке Короля» у команды Буркина-Фасо в серии пенальти — 0:0 (3:0), пишет tut.by.

Напомним, что на этот турнир тренерский штаб во главе с Игорем Криушенко взял исключительно игроков чемпионата Беларуси, при этом в команду не вызывались футболисты команд, выступающих в еврокубках.

В серии послематчевых ударов голами отметились Савицкий, Павловец и Сазонович. Наш соперник ни одного удара не реализовал.

Состав сборной Беларуси: Василючек, Сазанович, Наумов, Клопоцкий, Зинович (Павловец, 62), Ан. Залеский (Скитов, 59), Климович (Волков, 73), Евдокимов, Бабичев, Соловей, Савицкий (к).

В финале Беларусь сыграет с победителем пары КНДР — Таиланд.


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