В Киеве задержали российского шпиона 3 14.07.2017, 16:48

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Фото: ssu.gov.ua

Cотрудник спецслужб РФ попытался завербовать работника Минобороны Украины.

В Киеве задержан мужчина, который по заданию российских спецслужб пытался завербовать сотрудника Министерства обороны Украины и получить секретную военную документацию, пишет «Апостроф».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Агентом оказался житель Донецка, который время от времени приезжал в Киев. Целью визитов в столицу было получение информации о личном составе, дислокации и вооружении военных подразделений Национальной гвардии и ВСУ в зоне АТО.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Также он пытался выведать информацию о поставках в Украину вооружения от стран-членов НАТО, подробности проведения учений "Си Бриз-2017" и данные об американских офицерах-инструкторах.

Он познакомился с бывшим офицером ВСУ и хотел за деньги получать от него секретные документы из Генштаба.

Задержанному предъявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена). Материалы дела направлены в суд для избрания меры пресечения.