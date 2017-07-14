Школы переводят на самофинансирование? 12 14.07.2017, 17:05

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Правительство скорректировало оплату труда учителей за счет внебюджетных средств.

Правительство внесло коррективы в оплату труда педагогических работников за счет внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 14 июля 2017 года № 530, сообщает сайт правительства.

Согласно документу, государственные учреждения образования, реализующие образовательные программы дополнительного образования на платной основе, при оплате труда педагогических работников (кроме руководителей), участвующих в реализации содержания таких образовательных программ, за счет полученных от указанной деятельности внебюджетных средств, могут применять тарифную ставку первого разряда в размере, не превышающем двукратного размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Тарифная ставка первого разряда, определяемая государственным учреждением образования в предусмотренных постановлением размерах, подлежит согласованию с госорганом, в подчинении которого находится данное учреждение образования (учредителем).

Постановление принято для «совершенствования оплаты труда педагогических работников госучреждений образования». Документ вступает в силу после его официального опубликования.