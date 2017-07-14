БНФ протестует против военных учений «Запад-2017» 1 14.07.2017, 17:30

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Активисты планируют пикеты в 25 городах.

Партия БНФ протестует против крупных военных учений России и Беларуси «Запад-2017», которые планируется провести осенью, передает «Радыё Рацыя».

Активисты партии начали подавать заявки на проведение пикетов, чтобы выразить несогласие с этими опасными планами. По словам ответственного секретаря Партии БНФ Дмитрия Салошкина, пикетирование планируется в 20 - 25 больших и малых городах Беларуси:

- Теперь уже поданы заявки на 27 июля в Минске, Слуцке, Витебске, Березовке, Слониме. Члены нашей партии подают заявки еще каждый в своей местности. К сожалению, в Витебске уже отказано по надуманным причинам, не заключены договоры с милицией, с пожарными. Скорее всего вряд ли нам позволят пикеты.

Но заявки будем подавать и всеми силами добиваться от властей разрешения проведения пикетирования против военных учений, - сказал Дмитрий Салошкин.