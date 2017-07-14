На египетском курорте мужчина с ножом напал на туристов 14.07.2017, 17:32

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(обновлено) Погибли двое граждан Украины.

Шесть иностранных туристов получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на отдыхающих на одном из пляжей курортного города Хургада на Красном море, говорится в заявлении египетских сил безопасности.

По данным агентства Рейтер, погибли двое украинских туристов.

Нападавшего задержали. Предварительное расследование показало, что он пробрался в отель вплавь с одного из ближайших пляжей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Новостной портал "Ахль Маср", в свою очередь, передает, что пострадали двое туристов из Сербии, один из Польши и одна туристка из России. По информации издания, нападавший страдает психическим заболеванием.

Ранее, в январе 2016 года, боевики открыли огонь по отелю в египетском курорте на Красном море Хургада, ранив двух иностранных туристов из Дании и Германии.