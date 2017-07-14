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Ученые выяснили, кто из людей самый счастливый

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  • 14.07.2017, 17:35
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Фото: Getty Images

Швейцарские ученые пришли к интересному выводу.

Люди, которые бескорыстно помогают другим, чувствуют себя счастливыми. К такому выводу пришли ученые из Цюрихского университета, пишет pravda.ru.

Для подтверждения своей теории эксперты исследовали мозговую активность альтруистов. Они искали связь между добрыми делами и физическим ощущением удовольствия.

Участникам эксперимента предложили определенную саму денег. Группа подопытных предпочла раздать "легкие деньги" на благотворительность, остальные решили оставить "добычу" себе. На вопрос, чувствую ли они себя счастливыми, альтруисты ответили утвердительно. После этого ученые исследовали три участка мозга каждого из участников при помощи магнитно-резонансной томографии. Оказалось, что у тех, кто с радостью помог другим людям, прослеживалась коммуникация между орбитофронтальной корой (отвечающей за принятие решений), височно-теменным узлом (источник альтруистичного поведения) и вентральным стриатумом (который связан с ощущением счастья).

А вот другие ученые решили узнать, в какой стране живут самые ленивые люди. Они исследовали сотни тысяч смартфонов, которые собирали данные о проделанных за день шагах владельца. Оказалось, что меньше других двигаются жители Индонезии.


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