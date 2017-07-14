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Путин не помог

  • 14.07.2017, 17:45
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Владимир Путин

Как правитель РФ «разбирался» с проблемами россиян.

Месяц назад Путин получил два миллиона вопросов и ответил на 73. Немного пошутил, немного пригрозил, уволил несколько чиновников и удивился шесть раз. Нижнетагильские рабочие получили зарплату, жительница Ставрополья — деньги за затопленный дом. Все, кто дозвонился до президента, получили что хотели. «Сноб» узнал, что случилось с теми, кто был совсем рядом, но не дозвонился.

Как чиновники перепутали, чей дом сносить

В Ижевске остро стоит проблема ветхого жилья. Анастасия Вотинцева пожаловалась Путину, что много лет живет в бараке.

— Я к вам заеду, — пообещал Владимир Путин.

Вотинцева обрадовалась, а чиновники испугались и решили успеть раньше Путина. В тот же день в Индустриальный район Ижевска выехала целая делегация. Но почему-то не к Анастасии Вотинцевой, а к Анастасии Макшаковой — она живет в километре от Вотинцевой, в точно таком же бараке на улице 9 января.

Макшакова и ее соседи сначала испугались, что к ним ломятся Следственный комитет, прокуратура и администрация. Потом поняли, что это из-за «Прямой линии», и обрадовались, что их, может быть, переселят. Впрочем, чиновники быстро поняли ошибку и уехали.

В тот же день барак Вотинцевой на проезде Чапаева окружили, провели проверки, выяснилось, что дом признан аварийным в ноябре 2016 года и осталось просто согласовать документы. Губернатор Удмуртии Александр Бречалов внезапно обнаружил в городе целых 69 свободных квартир, именно в них переедут первые жильцы аварийных домов. Вотинцеву переселят до конца 2017 года, остальных в 2018-м.

Путин свое обещание сдержал, все-таки заехал к Вотинцевой в гости и подарил ей путевку в Сочи.

Анастасия Макшакова все это пропустила: она была по делам в Москве. Соседи очень эмоционально пересказали ей, «как трясся барак пятьдесят какого-то года и как чуть не приехал Путин».

- В бараке нашем все разваливается, — рассказала Макшакова «Снобу». — Расселять нас — восемь семей — конечно, никто не собирается, я здесь прожила с рождения и, видимо, до конца жизни проживу. Неудобно, конечно, получилось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Старикова признана потерпевшей, подозреваемых — нет

Через несколько часов в кабинет к Ширяеву пришли следователи. Были вежливы, изъяли все бумаги по Стариковой и ушли.

Три дня спустя Ширяев написал заявление об уходе, положил его перед главой местного Минздрава и уехал проводить операцию. Заявление приняли, но коллеги, пациенты, знакомые и обычные жители Кировска и Апатит стали просить Ширяева остаться. В его защиту даже создали группу «Вконтакте», в которой открыли голосование — за Ширяева проголосовали 10 тысяч человек.

Вскоре приехала комиссия из Росздравнадзора, но ничего не нашла: больница, по словам Ширяева, считается одной из лучших. У нее у единственной в Мурманской области нет долгов.

— Постепенно все затихает, и злость пациентов, и нервяк у врачей, — говорит Ширяев. — Заявление я забрал. Буду продолжать начатое три года назад — оптимизацию, которую все сейчас так ругают.

19 июня Старикову спецрейсом МЧС доставили в московский Институт онкологии имени Герцена. Врачи дали обнадеживающие прогнозы. Поклонники шлют ей цветы, клубнику и мягкие игрушки. Сейчас она готовится к операции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Старикова признана потерпевшей, подозреваемых — нет.

Остальные 59 тысяч льготников Орловской области продолжают нуждаться в лекарствах

Как гуманитарную помощь давали

Инвалид детства Клавдия Ставцева пожаловалась Путину, что в орловских аптеках часто не бывает необходимых лекарств.

Через шесть минут после разговора Ставцевой с президентом ей позвонил губернатор Вадим Потомский.

— Спасибо, мы обязательно разберемся, — заверил губернатор, — лекарства будут.

И не обманул. На следующее утро Ставцевой позвонили из аптеки. Так она получила лекарства, которые ей должны были еще за май. 29 июня Ставцева пошла в свою поликлинику, где врач выдал ей два рецепта за июнь. На них было написано — «гуманитарная помощь». Она не стала придавать этому значения.

6 июля Потомский встретился с Путиным в Ново-Огарево. Он поблагодарил его за «Прямую линию» и заверил, что «на самом деле большинством вопросов, которые волнуют граждан, он занимается». Путин передал Потомскому папку с обращениями от жителей региона, не прозвучавшими в прямом эфире.

Тем временем остальные 59 тысяч льготников Орловской области продолжают нуждаться в лекарствах. Прокуратура винит департамент здравоохранения. Департамент — врачей, которые выписывают слишком много рецептов. Врачи говорят, что все по нормативам. А губернатор винит федеральный бюджет: мало денег.

В судах региона — двести исков от льготников. 19 июня Клавдия Ставцева сходила на первое судебное заседание. Ставцева говорит, что суд должен решить: испытывает ли она необходимость в тех лекарствах, которые ей не были предоставлены. Сейчас это выясняет эксперт.

— Этот эксперт напишет: «Вам не нужны эти лекарства», — и все, значит, и не нужны. Значит, мы вообще здоровые люди, как пытается доказать департамент, — рассказала «Снобу» Ставцева.

Вместе со Ставцевой на судебные заседания ходит Наталья Леденева. Ее муж четыре месяца лежал в больнице с циррозом печени. Нужных лекарств не было, и его состояние ухудшалось, в результате ему пришлось делать операцию. Леденев ее последствий не перенес и умер 3 июля.

Жирков ушел, свалку закрыли, но мусор не исчез. Его стали увозить на другие полигоны.

Как спрятали свалку в Балашихе

Жители Балашихи попросили Путина убрать гигантский мусорный полигон «Кучино», потому что жить рядом с ним невозможно.

К «Прямой линии» свалку в Кучино украсили шариками. Это не помогло. Сразу после эфира на место выехал подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Встретившись с местными жителями, он пообещал закрыть свалку к 2019 году, когда построят современный мусорный завод в Орехово-Зуево. Президента этот вариант не устроил. 22 июня, выслушав доклад министра природных ресурсов РФ Сергея Донского, он сказал:

— Послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! Документы должны быть подготовлены в самые короткие сроки.

Финансировать ликвидацию свалки Путин предложил из Резервного или президентского фондов. Там как раз нашлись 7 миллиардов рублей.

23 июня работа свалки прекратилась. 24 июня мэр Балашихи Евгений Жирков решил добровольно уйти в отставку.

«Дорогие жители Балашихи! — написал он на своей странице в Facebook. — Долгое время мы вместе с вами делали наш город лучше. Мы вместе строили детские сады и школы, сажали лес, решали насущные проблемы. Но жизнь задает свой тон и ставит новые задачи. Я принял решение уйти в отставку. Признаюсь честно, это далось мне нелегко. Но я знаю, что у вас и нашего города все будет хорошо!»

Жиркова подозревали в коррупции, связях с местными ОПГ и называли совладельцем свалки.

Жирков ушел, свалку закрыли, но мусор не исчез. Его стали увозить на другие полигоны — «Ядрово» в Волоколамском районе, «Петушки» во Владимирской области и «Торбеево» рядом с Люберцами. Так что проблема не решилась, а просто переехала.

— Самосвалы по дороге встречаю все чаще, — рассказал «Снобу» житель Люберец Артем Леднев. — В сторону свалки почти не езжу, да и если ее объехать по дороге, она не видна, так что сказать, сильно ли увеличилась, не могу. Но стало пахнуть свалкой. Особенно по ночам.


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