Профсоюз РЭП помог механику из Пинска разобраться с произволом нанимателя 14.07.2017, 17:51

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Еще одна победа на счету независимого профсоюза.

На этот раз – в Брестской области. Главный механик Пинского завода искусственных кож сначала приказал работникам без квалификации стропальщиков выполнить работы; а когда груз оборвался, лишил их за это премии. Теперь наниматель выплатит и премию, и компенсацию, пишет praca-by.info.

Александр Глобаж, член профсоюза РЭП из Пинска, работал ремонтником на заводе искусственных кож. По его словам, с трудовой дисциплиной на заводе были большие проблемы: правила нарушали и работники, и начальство. В ноябре 2016 года, в смену Александра, к нему и его напарнику обратился главный механик, отдав указание подвесить и переместить некий вал. Александр Глобаж отказался, сославшись на то, что у него нет ни удостоверения стропальщика, ни нужных навыков. А напарник согласился, стал выполнять приказ главного механика, и в результате подвешенный им вал оборвался. Начальство за этот инцидент сняло премию и с Александра Глобажа, и с его напарника.

Александр Глобаж обратился в комиссию по трудовым спорам, которая действовала на заводе, и комиссия постановила, что работники, не являющиеся стропальщиками, не имели права перемещать вал, следовательно, невыплаченную премию им надо вернуть.

В феврале 2017 года у Александра Глобажа закончился контракт. Получив расчетный листок, он спросил у бухгалтера, вернули ли ему премию за ноябрь. Бухгалтер, подняв документы, выяснила, что приказ на депремирование у нее был, а о возвращении премии распоряжений не было. Следовательно, своей законной премии Александр назад не получил.

С этой проблемой уже бывший работник ОАО «Искож» и обратился за правовой помощью в профсоюз РЭП. Вести его дело взялся руководитель пинской профгруппы Роман Буренко. В иске к Пинскому заводу искусственных кож профсоюз просил вернуть Александру Глобажу незаконно удержанную премию и выплатить компенсацию за каждый просроченный нанимателем день, вплоть до дня увольнения.

Суд Пинского района поддержал исковые требования, но наниматель не захотел признать свою вину и подал жалобу в кассационную инстанцию. Однако и областной суд постановил, что иск Александра Глобажа подлежит удовлетворению.

Представителем профсоюза на одном из судебных заседаний была и Зинаида Михнюк, региональный лидер Брестской области. Она рассказала редакции praca-by.info, как «Искож» в течение всего процесса отстаивал собственную правоту:

- Представитель нанимателя на суде говорил: «Мы думали, что решение комиссии по трудовым спорам носит рекомендательный характер». И даже председатель коллегии областного суда недоумевала, как наниматель может демонстрировать такую правовую неграмотность. Удивлялась на заседании, обращаясь к Александру: «Вам что, даже премию не выплатили?»

Решение суда вступит в силу 17 июля, и наниматель должен будет выплатить Александру Глобажу и незаконно удержанную премию, и компенсацию за просроченные выплаты.