Бывшего президента США Джимми Картера выписали из больницы 1 14.07.2017, 18:07

Джимми Картер

Фото: russia-insider.com

Из-за жары экс-президент США почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу.

Бывший президент США Джимми Картер выписан из больницы канадского города Виннипег, в которую был отправлен из-за обезвоживания организма, сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на агентство AP.

92-летний Джимми Картер был госпитализирован накануне. Он вместе с супругой принимал участие в благотворительной акции по строительству жилья в Виннипеге на севере Канады.

Из-за жары экс-президент США почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. Представитель бывшего американского лидера Дайанна Конджилео поблагодарила от лица Картера и его супруги за поддержку и пожелания выздоравливания в адрес экс-президента США.

Джимми Картер был президентом США с 1977 по 1981 год.