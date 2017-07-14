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Бывшего президента США Джимми Картера выписали из больницы

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  • 14.07.2017, 18:07
Джимми Картер
Фото: russia-insider.com

Из-за жары экс-президент США почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу.

Бывший президент США Джимми Картер выписан из больницы канадского города Виннипег, в которую был отправлен из-за обезвоживания организма, сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на агентство AP.

92-летний Джимми Картер был госпитализирован накануне. Он вместе с супругой принимал участие в благотворительной акции по строительству жилья в Виннипеге на севере Канады.

Из-за жары экс-президент США почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. Представитель бывшего американского лидера Дайанна Конджилео поблагодарила от лица Картера и его супруги за поддержку и пожелания выздоравливания в адрес экс-президента США.

Джимми Картер был президентом США с 1977 по 1981 год.


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