Как белорусские фанаты зажигали в Европе 14.07.2017, 18:28

Болельщики брестского и минского «Динамо» показали себя на матчах Лиги Европы.

Последний раз брестские фанаты пробивали выезд в Европу 10 лет назад, когда их команда встречалась с латышским «Металлургом» в первом раунде Кубка УЕФА. Теперь брестчан ожидала поездка в Австрию, и изголодавшихся по еврокубкам болельщиков до Альтаха добралось немало, пишет «Трибуна».

Для сравнения сектор активных фанатов хозяев. По количеству гости уступают совсем немного.

Шумовая поддержка была на уровне.

Такой важный для команды гол футболисты и болельщики праздновали вместе.

Настроение у фанатов поднялось, и в ход пошли фаеры.

Смотрелось шоу эффектно.

После игры футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку.

А теперь представьте, что будет в Бресте. «Теплый» прием австрийцам обеспечен.

Болельщиков столичного «Динамо» в Македонию приехало значительно меньше. Но само по себе появление фан-сектора на матчах «бело-голубых» – это событие, ведь в Беларуси активные болельщики бойкотируют абсолютно все игры из-за ареста одного из их лидеров.

Эта небольшая группа людей с лихвой уделала болельщиков хозяев. На протяжении 90 минут были слышны «заряды» динамовцев. Порой они были такими мощными, что за голосовые связки минчан было тревожно.

Вообще в этом году фан-сектор команды Гуренко выглядит интересно.