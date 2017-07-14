Приглашение на казнь? 3 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

14.07.2017, 18:30

МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ

Матвей Ганапольский уверен, что открыт заказ на убийство Навального.

Знаете, я за все путинские года ко всему привык. Вот почему, что в новостях не прочитаю, совершенно спокойно это в комментариях описываю. И спокойно резюмирую — вот еще один шаг в средневековье, вот второй…

Единственное, жалко убитых этим режимом. Жалко тех, кто мог бы законно принять участие в выборах и составить конкуренцию тянущим Россию на дно. И тут не важна победа, тут участие важнее. Важнее агитация, выступления, поездка по регионам, раздача листовок и газет. Ведь в них рассказывается альтернатива той жизни прокисших щей, в которой бултыхается страна.

Но власть злобно следит за конкурентами. И если конкурент слишком вырос, то следует приглашение на казнь. Именно это случилось с Немцовым. Прекрасный политик с опытом госуправления был убит системой. Убийц назвали, но дальше копать отказались — а это главный признак госсзаказа.

Так вот, пусть знают те, кто читает этот текст и услышит его в новостях — я уверен, что открыт заказ на убийство Навального.

Для того, чтобы открыть этот заказ, достаточно внятно объяснить потенциальным убийцам, что как всегда при госзаказе на убийство, реальные заказчики и исполнители уйдут от ответственности.

Сегодня это заказ анонсирован устами Генеральной прокуратуры, которая заявила, что следствие по делу нападения на Навального, в результате чего он получил химический ожёг глаз и чуть не потерял зрение, — вот именно это следствие закрыто, ибо «не удалось установить личности нападавших».

Нападавших, понятно, удалось установить по видео, которое снимали с нескольких сторон. Имена их известны, осталось только вызвать на допрос.

Но допроса не будет.

По этому поводу можно было бы поговорить о нравственности, о совести и чести, но эти качества отсутствуют у Кремля, есть только животное желание остаться у власти.

Поэтому, говорю прямо как есть — объявлен тендер на убийство политика, с которым власть не знает что делать. Пробовали сажать — не помогает, грозили — не помогает — что с ним не делай, сторонников всё больше.

Да, расправиться с Навальным — это для власти неприятно. Да, взвоет общественность, объявят какие-то санкции, либералы строем понесут цветы и портреты к месту расправы — эти портреты и цветы будет ежедневно убирать Собянин ради чистого города. Потом расскажут, что Путин, узнав о расправе, был в бешенстве. Дальше поедут в Чечню искать убийц, но им там «не откроют деверь». Далее прокуратура объявит, что убийство связано с прошлым бизнесом Навального — он облапошил партнёров и они свели счёты. Что-то будет типа того.

Короче, мы все это уже проходили — всё будет серо и буднично.

Все горестно вздохнут, скажут что во всём виноват Путин, но эту версию возмущенно отвергнет телевизор.

Вывод. Я не знаю, как предотвратить это новое политическое убийство.

Я лишь считаю своим долгом обозначить то, что лежит на поверхности.

Я желаю Навальному долгих лет жизни, и чтобы ему, в конце концов, удалось остановить эту безумную преступную систему.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»