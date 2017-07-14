Кшиштоф Становски: Реформы надо делать быстро 14.07.2017, 18:55

Кшиштоф Становски

Москва хочет, чтобы Украина сосредоточилась на войне, но будущее Киева зависит от проведения реформ.

Об этом заявил на лекции в Украинском кризисном медиа-центре оппозиционер времен коммунистической диктатуры в Польше, экс-замглавы польского МИД, бывший замминистра образования Польши, экс-президент Фонда международной солидарности Кшиштоф Становски. Лекцию «От трех революций до стабильной демократии в Украине» он прочитал в конце мая, ее сокращенная версия вышла на портале The Atlantic council. «Гордон» публикует перевод этого материала.

«Украина получает свой шанс каждые десять лет»

За последние тридцать лет Украина претерпела три революции: Революцию на граните (1990), Оранжевую революцию (2004–2005 гг.) и Революцию достоинства (2013-–2014 гг.), все они связаны с разными ценностями. Первая – с правом на независимость, вторая – со справедливыми выборами, а третья – с правом выбирать геополитическое направление для страны.

Для поляков, которые планировали революцию 1980-х годов и участвовали в ней, ключом была готовность к созданию окна возможностей: нужно было иметь идею, четкие требования, план реформ и готовых лидеров. В среднем любой стране предоставляется возможность перемен каждые пятьдесят лет. Украина, похоже, является исключением и получает свой шанс каждые десять лет. Польша сделала несколько попыток стать более независимой и подготовленной. В течение 124 лет каждые тридцать лет Польша наблюдала восстания и безуспешные попытки вернуть независимость. Каждое поколение хотело этого и было готово сделать это. Варшавское восстание 1944 года, протесты в Познани 1956 года, студенческие демонстрации в марте 1968 года, польские протесты 1970 года, протесты рабочих в 1976 году и забастовка Солидарности 1980 года – все эти попытки подготовили Польшу к нужному моменту.

В Польше не было одного лидера. Лех Валенса был героем (президент Польши с 1990-го по 1995 год. – Прим.). Было много лидеров, в том числе заместителей и их помощников. Последним было поручено готовиться продолжать дело, если лидеров двух первых уровней арестуют или убьют. Такая подготовка должна основываться на преподавании ценностей и ответственности перед страной. И когда придет время начать перемены, важно иметь много кандидатов для государственной службы.

На этапе подготовки самообразование играет решающую роль. В Польше публиковалось около тысячи различных еженедельных подпольных газет, хотя тех, кто работал над ними, могли во время военного положения посадить в тюрьму на три года. Это означало, что цензура была неэффективной.(Военное положение в Польше ввел Военный совет национального спасения во главе с генералом Войцехом Ярузельским. Режим действовал с 13 декабря 1981-го по 22 июля 1983 года и сопровождался репрессиями против оппозиции. Десятки людей погибли и до 10 тысяч были помещены в тюрьмы. — Прим.).

«Первые десять лет реформ – самые трудные»

Реформы в Польше начали обсуждать за пять лет до 1989 года. Дискуссии велись в тюрьмах, университетах и образовательных клубах. Это означало, что в момент перемен Польша была готова к реформам.

Когда приходит время для проведения реформ, их необходимо делать быстро. План Бальцеровича (Лешек Бальцерович – польский экономист и политик, автор «шоковой терапии» – быстрых экономических реформ по переходу страны от плановой к рыночной экономике. – Прим.) был осуществлен за 90 дней, а реформа местного самоуправления была проведена через 180 дней после формирования первого правительства. Реализация реформ имеет решающее значение в первые дни, потому что люди готовы жертвовать собой. После того, как поляки выиграли революцию, они не вернулись домой, а вместо этого предприняли реформы. Их следующей задачей было внести реальные изменения на местном уровне. Первые десять лет реформ – самые трудные, поскольку не вполне ясно, какое влияние они оказывают.

В то время, когда Москва хочет, чтобы Украина сосредоточилась на войне, будущее Киева зависит от проведения реформ. В противном случае он не только потеряет возможности, представленные последней революцией, но и поставит под угрозу независимость. Путь Украины к устойчивому росту связан с реформой местного самоуправления и образования. Это еще одна философия национального строительства и другой способ взять на себя ответственность за общество, а не ждать, пока центральное правительство сделает все. Децентрализация – это не только самая важная реформа для Украины, но и самый дешевый вариант.

Без этих реформ Украина всегда будет ждать сильного лидера. Если она не хочет ждать «хорошего царя», единственной альтернативой является передача полномочий местным органам власти.

В апреле-мае 2014 года конституционная децентрализация, казалось, была уже почти достигнута. К сожалению, этого не произошло. Двумя реформами были внесены изменения в налоговые и бюджетные кодексы, которые выделяли средства местным органам власти и объединенным территориальным общинам.

«В польских городах были профессиональные мэры, а не политики»

Реальные изменения происходят в Украине там, где есть объединенные общины. Они обладают реальными полномочиями, деньгами и проводят местную политику. В более чем сорока городах Украины граждане теперь более активно вовлечены благодаря механизму бюджетирования на основе участия граждан; они получают возможность голосовать и представлять различные проекты развития. Люди должны иметь возможность считать деньги, принимать решения и делать ошибки на этом пути. Но это будут их собственные ошибки, а не президентские, и они будут учиться на них. Только когда люди почувствуют ответственность и сформируют объединенные общины, по крайней мере, в половине Украины, мы сможем говорить, что реформы в Украине необратимы.

Нет необходимости убеждать людей в важности сильного местного самоуправления. Они понимают это и готовы к этому, но у них есть одно условие: уверенность, что это реальное соглашение, а не шутка.

Вторая важная реформа – это образование. Школа является первым социальным институтом, в котором формируются отношения между индивидуумом и государством. Люди готовы платить за улучшение качества образования для своих детей. Польша значительно улучшила качество своего образования, передав его местному самоуправлению. Школы должны стать культурными центрами общин, должны быть открытыми для неправительственных организаций и родителей, учить вне классных стен и иметь демократические процедуры, в том числе советы студенческого самоуправления, ассоциации родителей и учителей, советы преподавателей.

Реформы местного самоуправления Польши были успешными, потому что они были аполитичными. В польских городах были профессиональные мэры, а не политики. Опыт Польши свидетельствует о необходимости убрать политику и партийную принадлежность из муниципального управления и найти людей, готовых работать как профессионалы без политических амбиций.