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Бывает и такое: в Гродно банк ищет клиента, чтобы вернуть ему деньги

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  • 14.07.2017, 19:04

Обычно клиенты пунктов обмена валют по ошибке получают лишние деньги и уходят, но бывает и наоборот.

Сотрудники банка разыскивают мужчину за то, что 29 июня оставил в обменнике лишние 500 рублей, передает s13.ru.

В этот день в отделение обменного пункта АСБ Беларусбанк №12/400 в Гродно по улице Врублевского, 44 он покупал иностранную валюту. В итоге, из-за невнимательности, в обменнике он оставил 500 рублей.

Если вы узнаете мужчину на фотографиях, просьба сообщить по номерам +375 29 106-03 28 или 73-76-20


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