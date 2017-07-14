Гибельное равнодушие Виталий Портников, graniru.org

14.07.2017, 19:17

Виталий Портников

Фото: Facebook

Лю Сяобо на долгие годы останется фигурой, важной для Запада и совершенно неинтересной соотечественникам.

Лауреату Нобелевской премии мира Лю Сяобо не посчастливилось, как другим его товарищам по награде и испытаниям, увидеть плоды своих трудов. Он не стал первым демократически избранным президентом своей страны, как освобожденный из лагеря для интернированных Лех Валенса или освобожденный из тюрьмы Нельсон Мандела. Он не стал даже народным депутатом, как освобожденный из ссылки академик Сахаров.

Похороны Манделы стали событием мирового масштаба. Сахарова многие представители истеблишмента и народа продолжали ненавидеть и в годы "перестройки" - тем не менее тысячи людей отстаивали очередь, чтобы проститься с нобелевским лауреатом. У Лю Сяобо не будет даже торжественных похорон. О его смерти вообще мало кто вспомнит в Китае - хотя понятно, что нежелание правительства этой страны отпустить тяжелобольного узника на лечение лишило его каких-либо шансов на победу над раком.

Лю Сяобо на долгие годы останется фигурой, важной для Запада и совершенно неинтересной соотечественникам. Но при этом практически никто на официальном уровне не выскажет китайским властям и тени упрека за медленное убийство одного из самых известных в мире граждан этой страны. Стоит вспомнить, что с другими странами, нарушающими права человека, Запад действует куда решительнее. Никто не боялся вводить санкции против Советского Союза и сейчас - против России. Никто не сомневался в необходимости принять "закон Магнитского". Никто не стесняет себя в выражениях, когда речь идет о Путине, Рауле Кастро, Ким Чен Ыне или иранских аятоллах. Но вклад стран, возглавляемых этими авторитарными правителями, в мировую экономику ничтожен. Это им нужен Запад, а не они - Западу.

С Китаем все иначе. Молчание Запада - доказательство того, как взаимозависимость побеждает любые ценности, любые разговоры о демократии и непреклонности цивилизованного мира. Доказательство того, насколько в современном мире деньги важнее ценностей. Лю Сяобо заплатил за это доказательство жизнью.

Ведь даже с Россией любые санкции до последнего времени заканчивались там, где начинались энергоносители. Что уж говорить о Китае! Роль Китая в мировой экономике столь велика, что никому на Западе - от политиков до бизнеса - просто неинтересно, что на самом деле происходит в стране, остающейся вотчиной коммунистической верхушки. А вот если в один прекрасный момент китайская экономика затормозит и схлопнется из-за противоречий между задачами и догмами, все будут сокрушенно качать головами и говорить, что зря руководство Поднебесной не прислушивалось к Лю Сяобо и другим сторонникам демократизации в стране. То, что западные политики и бизнесмены десятилетиями сотрудничали с китайским режимом, не пытаясь что-либо изменить, останется за скобками этого сожаления.

Виталий Портников, graniru.org