Путин назвал удивившее его качество Трампа

Путин назвал удивившее его качество Трампа2
- 14.07.2017, 20:21
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Президент РФ в очередной раз поделился своими впечатлениями от первой встречи с американским президентом.
Президент России Владимир Путин в очередной раз поделился своими впечатлениями от недавней первой встречи с американским президентом Дональдом Трампом, которая проходила в рамках саммита G20 в Гамбурге, передает РБК.
Новые заявления российского лидера прозвучали 14 июля на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.
«На что бы я дополнительно обратил внимание, и чем бы я мог с вами поделиться, что меня удивило немножко, и чего я от него не ожидал, и что я считаю очень важным для человека, который занимается общественной деятельностью и политикой, — он умеет слушать», — сказал Путин, отвечая на вопрос о своих впечатлениях от недавней встречи с Трампом как о человеке.