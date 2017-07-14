Путин назвал удивившее его качество Трампа 2 14.07.2017, 20:21

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Президент РФ в очередной раз поделился своими впечатлениями от первой встречи с американским президентом.

Президент России Владимир Путин в очередной раз поделился своими впечатлениями от недавней первой встречи с американским президентом Дональдом Трампом, которая проходила в рамках саммита G20 в Гамбурге, передает РБК.

Новые заявления российского лидера прозвучали 14 июля на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

«На что бы я дополнительно обратил внимание, и чем бы я мог с вами поделиться, что меня удивило немножко, и чего я от него не ожидал, и что я считаю очень важным для человека, который занимается общественной деятельностью и политикой, — он умеет слушать», — сказал Путин, отвечая на вопрос о своих впечатлениях от недавней встречи с Трампом как о человеке.