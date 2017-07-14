Как Лукашенко «на голубом глазу» врал Венедиктову

Как Лукашенко «на голубом глазу» врал Венедиктову20
- Владимир Некляев
- 14.07.2017, 20:37
- 13,556
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, почему Лукашенко не признает аннексию Крыма РФ.
По словам Венедиктова, Лукашенко во время беседы с ним пояснил, что не может признать аннексию Крыма Россией, а также независимость Абхазии и Южной Осетии, поскольку его подпись стоит под Будапештскими соглашениями, в которых декларируется нерушимость границ…
Венедиктов в этом не усомнился. Вот Путин, мол, не подписывал, а Лукашенко подписал.
Да. Поскольку отец Лукашенко погиб на фронте за несколько лет до его рождения, он подписал Будапештский меморандум…
Меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.
Вот трое из них фото.
Кто из них Лукашенко?..
Или это он их фотографирует?..