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Как Лукашенко «на голубом глазу» врал Венедиктову

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  • Владимир Некляев
  • 14.07.2017, 20:37
  • 13,556
Фото: instagram

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, почему Лукашенко не признает аннексию Крыма РФ.

По словам Венедиктова, Лукашенко во время беседы с ним пояснил, что не может признать аннексию Крыма Россией, а также независимость Абхазии и Южной Осетии, поскольку его подпись стоит под Будапештскими соглашениями, в которых декларируется нерушимость границ…

Венедиктов в этом не усомнился. Вот Путин, мол, не подписывал, а Лукашенко подписал.

Да. Поскольку отец Лукашенко погиб на фронте за несколько лет до его рождения, он подписал Будапештский меморандум…

Меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.

Вот трое из них фото.

Кто из них Лукашенко?..

Или это он их фотографирует?..

Владимир Некляев


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