Станислав Богданкевич: Беларуси нужна смена правительства 7 14.07.2017, 21:03

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Станислав Богданкевич

Стране нужны не пустые заявления правительства, а антикризисная программа и ее реализация.

По заверению властей, в Беларуси наблюдается «стабилизация» на денежно-кредитном и валютном рынках. Золотовалютные резервы Национального банка за последнее время выросли более чем на 1 млрд. долларов. Как будто бы и инфляция в целом снизилась. При этом цены на товары первой необходимости скачкообразно растут – население продолжает нищать.

«Такая «стабилизация» произошла в связи с тем, что население тратит ранее накопленные сбережения, – поясняет в комментарии ucpb.org экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич. – За первое полугодие этого года население продало за рубли более 1 млрд. долларов. Население финансово беднеет, потому что тратит эти деньги как раз на то же продовольствие, товары первой необходимости, для поддержания ранее имевшего место уровня жизни.

Кроме того нельзя заявлять о том, что мы уже вышли из стагнации, когда у нас падают объемы инвестиций. В 2016 году инвестиции в основной капитал сократились на 22-25%. В этом году инвестиции в основной капитал сократились на 5-6%. То есть падают вложения средств в оборудование, в технологии, в то, что ведет к развитию экономики. А пока идет такое падение, нельзя говорить о стабилизации.

Есть формальный рост валового продукта на 0,9%, но это ни о чем не говорит. Это в пределах погрешности: менее 1% – это не рост. А если учесть огромную дебиторскую задолженность, если учесть, что у нас в сельском хозяйстве 53% всех действующих сельхозкомпаний не обладает собственными оборотными средствами или же их недостаточно…

В торговле еще хуже. В промышленности недостаток собственного оборотного капитала – 45%. Это говорит об огромных проблемах в экономике. О том, что нужно реализовывать жесткую антикризисную программу. А такой программы у правительства нет. И нет команды, которая бы пробивала такую программу и пыталась ее реализовать. Нужна смена правительства. Нужен новый взгляд на ситуацию в стране, а не пустые заявления».