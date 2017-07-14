Жириновский попросил отдать ему сэкономленные депутатами 20 миллионов 4 14.07.2017, 21:22

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Председатель ЛДПР заявил, что знает, как их истратить.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил распределить между лидерами фракций Госдумы РФ средства, сэкономленные за счет административных отпусков депутатов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 14 июля, передает lenta.ru.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил в ходе пленарного заседания, что отпуска за свой счет, которые депутаты начали оформлять после ужесточения регламента, позволили сократить зарплатный фонд на 28 миллионов 437 тысяч рублей. «Это зачисляется в бюджет Российской Федерации», — отметил он.

Жириновский в свою очередь счел, что эти средства нужны распределить между руководителями трех думских фракций. «ЛДПР будет выделено 20 миллионов, КПРФ и "Справедливой России" по четыре миллиона, — сказал депутат. — Я знаю, как их истратить».

По мнению лидера либерал-демократов, «Единой России» дополнительные средства не нужны, поскольку она «и так всегда в шоколаде». Председатель Думы в ответ напомнил, что на членов фракции ЛДПР пришлась меньшая часть экономии по зарплате.

Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев в свою очередь предложил направить сэкономленные средства на оплату труда помощников депутатов, передает телеканал «360».

11 июля сообщалось, что член Совета Федерации Людмила Нарусова попросила компенсацию за отказ от использования служебного автомобиля. Отмечалось, что для работы сенатор пользуется своей машиной. Согласно декларации о доходах, в ее собственности числится Audi A6. Размер запрошенной компенсации пока неизвестен.

На прошлой неделе глава комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова сообщила, что в среднем на пленарных заседаниях отсутствуют 25 депутатов, иногда это число возрастает до 50.

В конце прошлого года Дума ввела штрафы для депутатов-прогульщиков. Уважительной причиной для отсутствия избранника на заседании считаются отпуск, болезнь или командировка. Депутаты также могут написать заявление на отпуск за свой счет.