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В Минске открылся визовый центр Испании

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  • 14.07.2017, 21:50

В пятницу там прошла торжественная церемония.

В Минске открылся визовый центр Испании. Он находится по адресу улица Кальварийская, 42.

Как информирует БелТА, в ней принял участие белорусский посол во Франции и Испании Павел Латушко, который отметил «значительный шаг для развития отношений между странами».

По его словам, Беларусь и Испания подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Ранее в Минске уже работал такой визовый центр Испании, после его закрытия белорусам приходилось ездить за визами в испанское генконсульство в Москве.

Кстати, в центре документы начали принимать в конце июня, еще до его официального открытия.


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