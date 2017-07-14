Кому молимся 1 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

14.07.2017, 22:16

Есть такое правило, что истинные намерения человека определяют его поступки.

Путина засекли за тем, что он, выйдя из машины, открыл кому-то дверь. Там, в проеме двери, мелькнуло что-то красное!

Кто-то в отблеске на стекле увидел волнующий женский образ, а кто-то гордый собачий нос вроде бы лабрадора.

Но это таинство мелькнуло и пропало, оставив всех в сладком недоумении — что это, кто это? Его новая пассия? Но ведь известно, что его сердце принадлежит России, а мы все внебрачные дети от этого брака!..

Новая собачка! Неужто Трамп, Навальный и санкции вытравили из сердца память о той единственной, которая лизала руку?! Конечно, руку и сейчас лижут, но они мало похожи на Кони, они лижут руку, чтобы что-то просить или присягать. А Кони ничего не нужно было, просто легкое поглаживание и почесывание, просто любовь.

А вот интересно, кто любит Путина? Не говорит, что любит, а любит реально?

Наверное, дочери любят. Если они есть. Кто-то видел этих дочерей? Есть много девушек, которых называют дочерьми президента, они все при делах, но точно никто их не видел. Известно про внуков — про них сказано в фильме, но и их никто не видел. Путин объясняет это соображениями безопасности. Но я вот думаю, а как другие лидеры? У них тоже есть дети и внуки — почему они не бояться их показывать. Неужели у самого могущественного человека в России столь могущественные враги? Странно, ведь все говорят о поддержке в 86 процентов.

Ну, ладно, в конце концов, это дело Путина. Тут важно другое: оказалось, что там, в машине, была… икона! Конечно же, икона! А кто еще мог быть в машине, чтобы Путин лично открыл ей дверь. Что еще могло быть в машине, чтобы по пропутинскому каналу показали, что Путин этому чему-то открывает дверь. Итак, в машине была тяжёлая икона, дверь нужно было открыть, чтобы её вынести, но дверь почему-то открыл не охранник, а сам Путин. Понимаю почему — для Путина икона святыня.

А что еще свято для Путина, перед кем он мог бы открыть дверь, кто-то знает? Вот граждане России, к примеру, они на уровне иконы, ниже или выше? Или международное право. Или свои солдатики, которые пали в Новороссии или в Сирии.

Я понимаю, с точки зрения православной веры, какому богу молится Путин. А если задать этот же вопрос в переносном смысле, имя в виду под богом, те принципы, которые для него так же твердокаменны, как и ортодоксальные правила православия.

Не могу определить эти правила.

Что у него во главе угла?

Жизни Россиян? Но почему тогда войны?

Благоденствие народа? Почему же тогда страна в таком состоянии?

Есть такое правило, что истинные намерения человека определяют его поступки.

Вроде он любит Бога.

А людей?

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»