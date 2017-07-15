В китайском магазине открыли камеру хранения для мужей 3 15.07.2017, 8:33

4,270

Для каждого мужчины предусмотрена отдельная стеклянная будка.

Торговый центр в Шанхае открыл камеру хранения, куда покупательницы могут сдать своих спутников, не желающих ходить по магазинам. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Для каждого мужчины предусмотрена отдельная стеклянная будка со стулом и компьютером, на который установлены игры 1990-х годов. Первые несколько месяцев услуга будет бесплатной. В будущем женщинам, решившим сдать заскучавшего супруга на хранение, придется вносить небольшую сумму при помощи мобильного телефона (ее размер не уточняется).

Китайское издание The Paper поговорило с мужчинами, опробовавшими сервис. Один из них остался полностью доволен, отметив, что как будто «снова вернулся в школу». Другой похвалил задумку, но посетовал на отсутствие в будке вентиляции и кондиционера.